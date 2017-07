Skyline dice que adquiere "ilusionante" responsabilidad de gestionar Albacete

Albacete, 17 jul (EFE).- El fondo de inversiones Skyline International, nuevo máximo accionista del Albacete Balompié tras adquirir el 96,04 por ciento de las acciones de la entidad, ha afirmado que adquiere la "ilusionante" responsabilidad de gestionar el club manchego en su vuelta a la Liga de Fútbol Profesional (LFP).

En la jornada de hoy, Skyline International, adjudicatario del crédito de la Fundación del Elche que concedía la mayoría accionarial del Elche CF, ha dado por finalizado su interés por el club ilicitano tras anunciar precisamente la compra del Albacete Balompié.

La firma internacional, perteneciente a un diversificado holding de empresas de amplia experiencia, toma el relevo del club cuya titularidad, hasta ahora, pertenecía a las sociedades Only one way, Blackpearl capital partners SICC y Residencial Cristo del Valle de Fuentealbilla (Albacete).

El empresario venezolano-libanés Georges David Kabchi, licenciado en Administración de empresas por la Universidad Gran Mariscal de Ayacucho, es el accionista mayoritario y cuenta en su trayectoria con una "destacada vinculación con el mundo del Fútbol en Sudamérica", ha informado el grupo empresarial en una nota pública.

Ha destacado que el club albaceteño "reúne todas las condiciones necesarias para desarrollar un importante proyecto", marcado por la "tradición, el margen de crecimiento y la fidelidad" de una afición que "siempre ha estado al lado de su equipo".

Skyline ha centrado sus objetivos en "la consolidación, crecimiento y desarrollo del Albacete Balompié" en la LFP y que se convertirá en su prioridad "alimentar el orgullo que los aficionados sienten por formar parte de la familia del 'Alba' para devolver su nombre al lugar que, por tradición y relevancia, sin duda merece dentro del fútbol español".

De este modo, Skyline International se compromete a dotar a la entidad de "un equipo de gestión ligado al mundo del fútbol que ponga en marcha un proyecto sólido y sostenible que se asiente sobre dos bases innegociables: respetar y ser fiel a la historia y esencia del Albacete Balompié, la ciudad y la provincia de Albacete, y la de Castilla La Mancha".

Y todo ello, ha concluido, para "construir un Albacete Balompié que sea capaz de afrontar mayores retos en un futuro próximo y alcance y supere sus logros históricos".