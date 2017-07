Pelegrín anuncia su retirada para unirse a Bordalás en el Getafe

Elche , 17 jul .- Sergio Pelegrín, jugador del Elche hasta el pasado 30 de junio, ha anunciado esta tarde su retirada del fútbol profesional como futbolista para incorporarse al cuerpo técnico que lidera José Bordalás en el Getafe.

El central catalán, tras 20 años de carrera, se reencontrará con el entrenador alicantino, con el que ya coincidió en el Alicante, Elche y Deportivo Alavés.

Pelegrín, que ha estado acompañado en su despedida de aficionados, ex compañeros, empleados del club y familiares, se ha emocionado durante varias ocasiones al repasar su carrera deportiva, de la que ha destacado como el mejor momento el ascenso a Primera vivido con el Elche.

"Hace cuatro meses no me imaginaba que iba a estar aquí. No me veía retirado porque estaba con fuerzas y quería jugar hasta los 40, pero ante el Oviedo, en el último partido, desconecté", explicó.

Pelegrín agradeció el interés del club por renovar su contrato y justificó su demora para responder al señalar que "necesitaba desconectar y estar seguro de que estaría al 100% para poder seguir".

"Si no jugaba en el Elche iba a retirarme", indicó el catalán, quien añadió que la decisión es "lo mejor para mí y para el club".

"Estoy muy triste, pero la cabeza no puede. Y la cabeza es el 90%", apostilló el ya ex jugador, quien lamentó decir adiós al fútbol justo después de la peor temporada de su carrera.

"Me enorgullece todo lo que he vivido en estos 20 años, pero siempre me quedará este último año que me bajará la media de todo lo conseguido", bromeó.

Pelegrín, que disputó más de 160 partidos oficiales con el conjunto ilicitano, agradeció el trato recibido a todos los clubes en los que ha jugado, pero en especial a Salamanca, Alicante y Alavés, además del Elche "el club que marcó mi carrera".

El catalán indicó que a partir de ahora su ilusión es seguir vinculado en el mundo del fútbol y dijo desconocer aún cuál será su nuevo rol junto José Bordalás.