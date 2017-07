Ocho de cada diez estudiantes quiere trabajar en verano, según un estudio

Madrid, 17 jul (EFECOM).- Ocho de cada diez estudiantes menores de 25 años quiere trabajar este verano, aunque sólo la mitad de ellos busca empleo de manera activa, según la encuesta sobre vacaciones ideales elaborada por el Observatorio de Innovación en el Empleo, promovido por la consultora de recursos humanos Adecco.

Según estos datos, del resto de los jóvenes, el 10,5 % dedicará sus vacaciones estivales para completar su formación o mejorar sus conocimientos de idiomas y el 5,6 % se dedicará a descansar.

Entre los que se han decidido por trabajar, el 64,3 % lo hace para conseguir dinero y experiencia laboral, mientras que el 29,4 % considera que es la única época en la que puede emplearse porque durante el curso no puede compatibilizar los horarios.

En este sentido, algo más de la mitad de los jóvenes encuestados (54,6 %) preferiría encontrar un empleo vinculado a su formación para ganar experiencia en el área a la que quiere dedicarse, mientras que el resto aceptaría cualquier trabajo que le permita, entre otras cosas, ganar dinero.

Si no fuera posible encontrar un empleo remunerado, el 61,5 % de los jóvenes estarían dispuestos a hacerlo como "un voluntariado" ligado a su formación con tal de ganar experiencia laboral, el 28,7 % no querría hacerlo y el 9,8 % restante no se plantea esa opción aún.