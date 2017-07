Lopilato destaca el valor de los Premios Platino en "un mundo que se achica"

Los Ángeles , 17 jul .- Ante un panorama audiovisual cada vez más conectado globalmente y volcado en las coproducciones, la actriz argentina Luisana Lopilato destacó en una entrevista con Efe el valor de los Premios Platino como punto de encuentro para la industria iberoamericana en "un mundo que se achica".

"Creo que son muy importantes porque te dan la posibilidad de encontrarte con otros pares. Y como que te da la sensación de que el mundo se va achicando un poco", explicó la intérprete.

"Ahora todo el mundo coproduce. Argentina coproduce mucho con España, con Estados Unidos. Creo que es importante eso: ir a unos premios tan importantes donde te puedes encontrar con pares que nunca sabes si te vas a cruzar", añadió.

Asimismo, Lopilato, que se convirtió en una estrella en Argentina pero que posteriormente ha trabajado en Estados Unidos o Italia, subrayó lo "lindo" que es ver a los diferentes actores durante los Premios Platino hablando y conversando sobre "proyectos y sueños".

La actriz participará, entregando uno de los galardones, en la cuarta edición de los Premios Platino del cine iberoamericano, que este año se celebrará en Madrid el próximo 22 de julio y que contará con el humorista español Carlos Latre y la cantante uruguaya Natalia Oreiro como maestros de ceremonias.

Con siete nominaciones parte como favorita "Un monstruo viene a verme", de Juan Antonio Bayona, por delante de otras cintas con muchas opciones como "Neruda", de Pablo Larraín, con cinco, y "Desde allá", "El ciudadano ilustre", "El hombre de las mil caras", "Julieta" y "La delgada línea amarilla", con cuatro candidaturas por cabeza.

Lopilato destacó la buena salud del cine latino, pero quiso romper una lanza especialmente por los largometrajes hechos en su país.

"Siendo yo argentina, creo que hay muy buenas películas, muy buenas historias, tenemos muy buenos actores", dijo antes de indicar que "es bueno abrir el mercado" y buscar posibilidades más allá de las fronteras nacionales.

En el mismo sentido, Lopilato consideró que hay que quitarse los complejos que todavía pueda tener el cine latino y mirar de tú a tú a la industria de Hollywood: "Ya la distancia no es tan lejos. Hay que sacarse todo porque hay gente muy talentosa".

La actriz habló también sobre "Los que aman, odian", filme que adapta la novela homónima de Silvina Ocampo y Adolfo Bioy Casares que se estrenará este año y en el que comparte dupla protagonista con Guillermo Francella.

Sobre su personaje, Mari, la intérprete destacó que es una "femme fatale" que "rompe corazones" allá por donde pisa en la cinta y a la que le "gusta vivir la vida".

"Es una mujer muy viajada, viaja por Europa, traduce libros, sabe muchos idiomas, muy bien hablada. Y es muy seductora", agregó la artista sobre un filme con una trama oscura y claustrofóbica acerca del inesperado encuentro entre dos personas que en el pasado tuvieron un romance.

Lopilato argumentó que ahora busca papeles que se escapen de su registro habitual para explorar nuevos retos interpretativos, ya sea en "Los que aman, odian" o en un thriller policíaco coproducido por Argentina y España, acerca de la trata de personas, y en el que estará acompañada por la actriz española Amaia Salamanca.

No obstante, Lopilato guarda muy buen recuerdo de su papel en "Rebelde Way", la serie que la lanzó al estrellato cuando apenas era una adolescente.

"Fue algo que lo viví muy intensamente, era todo muy intenso en ese momento. No solo por lo que era 'Rebelde Way' sino por la edad que yo tenía. Estaba en mis quince, dieciséis, y cuando estás en esas edades te piensas que eres lo máximo de lo máximo, que puedes ir contra todo. Lo vives todo muy profundo y así lo viví", describió.

"Creo que llegó a todos los corazones de todos los chicos de mi generación. Me sigue pasando que me dicen: 'Ay, yo crecí con Rebelde Way' y digo 'Yo también'", explicó con una sonrisa la actriz, que en el último año tuvo que hacer frente al cáncer sufrido por Noah, el mayor de sus dos hijos con el cantante canadiense Michael Bublé, y del que ya se ha recuperado.

Y aunque muchas cosas han cambiado respecto a cuando empezó en el mundo del espectáculo siendo "muy chiquitita" y "como si fuera un juego", Lopilato dijo que trata de conservar esa ilusión para continuar en lo que más le gusta: "No me imagino haciendo otra cosa: me encanta el arte, me encanta el cine, mi sueño es poder hacer siempre películas todos años y dedicarme a esto".