Lobotka: "Fichar por el Celta es un paso muy importante en mi carrera"

Vigo, 17 jul (EFE).- El internacional eslovaco Stanislav Lobotka afirmó hoy, durante su presentación como nuevo jugador del Celta de Vigo, que fichar por el conjunto gallego es un paso "muy importante" en su carrera deportiva, tras militar anteriormente en el FK AS Trencin de su país, en el segundo equipo del Ajax y en el Nordsjælland de la Superliga de Dinamarca.

"Estoy contento de estar aquí, el Celta es un gran club que quiere jugar al fútbol, lo demostraron la temporada pasada en la Europa League. Estoy orgulloso de estar aquí, quiero ayudar y dar lo mejor de mí. Fichar por el Celta es un paso muy importante en mi carrera", comentó durante la rueda de prensa.

El centrocampista, por el que el Celta ha pagado una cantidad cercana a los cinco millones de euros, espera aportar "velocidad y mucho toque" al equipo que dirige Juan Carlos Unzué.

"No me preocupa la presión, lo que quiero es mostrar mi calidad como jugador", insistió el eslovaco, quien se mostró ambicioso y dijo que su reto es "ayudar" al Celta a clasificarse para competir el próximo curso en la Liga Europa o en Liga de Campeones.

Lobotka, que firma un contrato hasta el 2022 y tendrá una cláusula de 35 millones, reconoció que el empeño del club en contratarle y que su entrenador vaya a ser Unzué, "viene del FC Barcelona", le animaron a decantarse por la oferta celeste pese a disponer otras.

Preguntado por el croata del Real Madrid Luka Modric, aseguró que está muy lejos de su nivel pese a que se les compare. "Por ahora en lo que nos parecemos es que medimos casi lo mismo", bromeó el jugador eslovaco, a quien le sorprendió el recibimiento de la plantilla y el cuerpo técnico en su primer entrenamiento.

"Todos los jugadores han sido muy amables, al igual que los técnicos. He sentido que realmente me quieren ayudar, algo que me ha sorprendido porque eso no lo sentí en el Ajax", manifestó.

Durante la presentación, el director deportivo, Felipe Miñambres, valoró la contratación del eslovaco porque era un futbolista pretendido por muchos clubes y porque las negociaciones con el Nordsjælland fueron largas y complicadas.

"Le llevamos siguiendo toda la temporada y terminó de mostrar sus cualidades durante el Europeo. Es un jugador que se adapta perfectamente a lo que nos ha pedido el míster. Esperemos que siga su crecimiento en el Celta", afirmó Miñambres.