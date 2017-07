El joven extremo zurdo francés Yanis Lenne ficha por cuatro temporadas

Barcelona, 17 jul (EFE).- El FC Barcelona Lassa ha hecho oficial la incorporación del extremo zurdo internacional francés de 20 años y 1,87 metros, Yanis Lenne, para las cuatro próximas temporada, donde compartirá posición con el capitán azulgrana Víctor Tomás.

Lenne ya ha sido internacional con los 'bleus' y en Francia le califican como sucesor del veterano Luc Abaló, de 32 años, cuando el actual jugador del París Saint Germain se retire del balonmano.

Oro en el Mundial sub-19 en 2015 y en el Europeo sub-18 en 2014, Lenne será el cuarto jugador francés a las órdenes de Xavi Pascual tras las incorporaciones en 2016 del lateral derecho Dika Mem (19 años) y el lateral izquierdo Timothey N'Guessan (24), ambos campeones del mundo en enero junto al otro francés azulgrana, el pivote Cédric Sorhaindo (33).

Lenne también estuvo a punto de jugar el Mundial de Francia, pero finalmente fue uno de los descartados por el seleccionador Didier Dinart y ejerció de reserva después de completar toda la preparación con el equipo liderado por el exazulgrana Nikola Karabatic.

El Barcelona decidió la incorporación del joven galo después del descenso de su equipo, el Sélestat, y esto provocó que su cláusula se salida (50.000 euros) fuese totalmente asumible para los azulgranas.

De esta manera, el jugador abandonará por primera vez el Sélestat, su club de formación, donde empezó a jugar a balonmano a los ocho años.

Lenne ha sido el tercer máximo realizador del Sélestat con 60 goles y su llegada se ha materializado después de que Joan Saubich, se desvinculara del Barcelona y anunciase su retirada del balonmano profesional.

El francés no ha ocultado que había dos clubes interesados en él: Barcelona y Montpellier. "No fue fácil decidirme. Sopesé los pros y contras de estas dos propuestas y creo que he tomado la decisión correcta. Para mi proyección a nivel europeo, el Barcelona, que es uno de los clubes más grandes del mundo, es la mejor opción", ha asegurado.