Gobierno insta a Cataluña a ver cómo el resto de España dialoga y se entiende

Madrid, 17 jul (EFE).- La vicepresidenta del Gobierno y ministra de Presidencia, Soraya Sáenz de Santamaría, ha puesto hoy como ejemplo de diálogo y entendimiento los acuerdos alcanzados seis meses después de la Conferencia de Presidentes, y ha emplazado a Cataluña a ver cómo "el resto de España dialoga y se entiende".

En declaraciones a los medios poco antes de presentar a los consejeros de Presidencia de las comunidades autónomas el balance de los pactos comprometidos el 17 de enero, Sáenz de Santamaría ha valorado el elevado grado de cumplimiento y ha dicho que en los próximos días se cerrarán pactos "importantes con distintas formaciones políticas en algún asunto".

Si bien la también ministra de la Presidencia y para las Administraciones Territoriales no ha precisado a qué asuntos se refería, podría tratarse de los nuevos modelos de financiación autonómica y local, que prácticamente ya han cerrado las dos comisiones de expertos que el Gobierno ha nombrado para dar su opinión sobre el asunto y establecer unas líneas de trabajo.

La vicepresidenta ha valorado el comité preparatorio, de impulso y de seguimiento de la Conferencia de Presidentes, que hoy reúne a 15 consejeros de Presidencia, todos menos Cataluña y el País Vasco.

Al igual que el 17 de enero estas dos comunidades no asistieron al citado, en esta ocasión el País Vasco ha avisado de la no asistencia y ha abogado por una comisión bilateral, mientras que la Generalitat catalana no ha justificado la no presencia de su conseller.