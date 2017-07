Ferreras y Ribes cumplen con un quinto en la final del dúo mixto técnico

Budapest, 17 jul (EFE).- El dúo mixto español formado por Berta Ferreras y Pau Ribes (84,3336 puntos) ha cumplido con las expectativas planteadas antes de la competición y ha conseguido un quinto puesto en el dúo mixto técnico en el que los italianos Flamini-Minisini sorprendieron a los favoritos, los rusos Kalancha y Maltsev.

En una disciplina que debutó hace dos años en el programa mundialista y en la que España solo participó en la rutina libre, también con Ribes y Gemma Mengual, la pareja Ribes y Ferreras ha crecido mucho y se ha situado en un segundo escalafón mundial, aunque lejos de las medallas.

Ribes, pionero de la sincro masculina en España, ofrece toda su energía y Ferreras, su enorme clase. Ambos interpretaron 'Bang Bang', una composición con mucho ritmo, cuya coreografía ha corrido a cargo de Gemma Mengual.

La versión ofrecida por Ferreras y Ribes es de la canción de Cher: 'Bang, bang. My babe shot me down', una pieza que popularizó el director Quentin Tarantino al incluirla en la banda sonora de su cinta 'Pulp fiction'.

La actuación tiene un aire maquinero, música de la que es un gran aficionado Pau Ribes. La composición tiene mucho ritmo y una electrizante puesta en escena.

"Estamos muy contentos, hemos mejorado la puntuación y también muchas cuestiones técnicas respecto al preliminar. Creo que hemos dado una buena imagen, que es lo que queríamos, que el dúo mixto español siga creciendo", ha dicho Ferreras.

"Hemos corregido detallitos y nos ha salido mejor", ha insistido Ribes. Ferreras ha comentado que cada vez que saltan a la piscina compiten mejor.

La medalla de oro fue para la pareja italiana Manila Flamini y Giorgio Minisini, con 90,2979, que dieron la sorpresa al superar a los rusos Mikhaela Kalancha y Aleksandr Maltsev (90,2639), en una final de gran nivel ya que los dos primeros superaron los 90 puntos.

El podio lo completaron los estadounidenses Kanako Kitao Spendlove y Bill May, pionero masculino de la sincronizada, con un total de 87,6682. Por delante de los españoles también estuvieron los japoneses Yumi Adachi y Atsushi Abe (86,2679).

Los españoles tienen depositadas más esperanzas en la rutina libre, una especialidad que se adapta más a sus características. La final de hoy demuestra, en todo caso, que esta disciplina, llamada a ser residual, ha encontrado un lugar en el programa oficial.