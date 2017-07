Exvicepresidente Biden publicará en noviembre libro sobre muerte de su hijo

Washington, 17 jul (EFE).- El exvicepresidente estadounidense Joseph Biden publicará en noviembre un libro en el que relata cómo vivió los meses posteriores a la muerte de su hijo mayor en 2015, una época durante la que también evaluó aspirar a la Presidencia.

La editorial Flatiron Books, que llegó a un acuerdo en abril con Biden y su esposa, Jill, para publicar sus memorias, informó hoy de que el libro del exvicepresidente será publicado el 14 de noviembre con el título "Promise Me, Dad: A Year of Hope, Hardship, and Purpose", según The New York Times.

En el libro, Biden reflexiona sobre el año doloroso que siguió a la muerte de su hijo Beau a causa de un cáncer cerebral y en el que, tras muchas deliberaciones, decidió finalmente no competir con Hillary Clinton por la candidatura presidencial demócrata pese a sentir que podía lograrla y ganar después también las elecciones de 2016.

En paralelo a la publicación, Biden prevé embarcarse en una gira por varias ciudades de Estaos Unidos para promover el libro.

Desde que abandonó la Vicepresidencia en enero, hace casi seis meses, Biden divide su tiempo entre dos centros de estudios en la Universidad de Pensilvania y la de Delaware.

Además, está al frente de la Fundación Biden, creada para la lucha contra el cáncer, la prevención de agresiones sexuales, el apoyo a las familias de los militares y la promoción de la educación.

En junio pasado, el exvicepresidente lanzó su propio comité de acción política, a fin de recaudar fondos y apoyar a candidatos demócratas, al tiempo que ha dejado abiertas sus opciones para una posible candidatura presidencial en 2020.