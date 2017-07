Bruno: "Hace mucho que no tenía el gusanillo de empezar"

Getafe , 17 jul .- Bruno González, defensa del Getafe presentado este lunes de manera oficial, se mostró ilusionado con su nuevo destino y declaró que hacia mucho tiempo que no tenía el "gusanillo" de empezar a trabajar para preparar la temporada.

El central tinerfeño, que jugó en el Betis entre 2014 y 2017, afirmó que está deseando conocer a sus nuevos compañeros, al entrenador José Bordalás y ponerse a entrenar cuanto antes.

"No conozco a Bordalás, no he disfrutado de compartir equipo con él. Sabía de su interés y una vez que firmé, estábamos más tranquilos y tuvimos una conversación. Pero conozco a mucha gente de este vestuario", indicó.

Además, indicó que decidió firmar por el Getafe porque se mostró muy interesado en contar con sus servicios. El director deportivo, Ramón Planes, fue una pieza importante para que acabara en el club madrileño.

"Lo hicieron en varias llamadas y eso fue lo que me trajo hasta aquí. Lo vamos a dar todo para esta camiseta. Queremos que la afición se vaya satisfecha cada partido. Que estén tranquilos", comentó.

"Soy ambicioso, el objetivo obvio debe ser mantenerse. Hay que ir entrenamiento a entrenamiento y partido a partido. El año que viene se vio la igualdad que hay y habrá que luchar", agregó.

Por último, habló sobre la competencia que tendrá por el puesto con nombres como los de Daniel "Cata" Díaz y Nicolás Gorosito y reconoció no conocerles personalmente aunque sí vio algún partido del Getafe el año pasado.

"Vengo a aportar mi grano de arena al equipo y a competir con ellos. Eso es sano que haya competencias para todas las líneas. Si están aquí, es que son grandes centrales", concluyó.