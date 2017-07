Borges: "A Valverde le pregunté la edad, me dijo 18 y no lo podía creer"

A Coruña, 17 jul (EFE).- El costarricense Celso Borges, centrocampista del Deportivo, ha elogiado este lunes al uruguayo Fede Valverde, cedido por el Real Madrid al conjunto gallego, al asegurar que cuando vio su potencial y le preguntó la edad no "podía creer" que aún tenga 18 años.

"A Valverde le veo muy bien. No lo conocía y tiene muchísimo potencial. Le pregunté la edad, me dijo que 18 y no lo podía creer. Viene a aportar, sabe muy bien lo que viene a hacer aquí, es muy trabajador", comentó en su comparecencia ante los medios de comunicación tras hacerse abonado del Deportivo para la temporada 2017-18.

El centrocampista explicó que en los dos años y medio que lleva vistiendo la camiseta blanquiazul se ha "sentido identificado con el club y con su historia" y retirar su abono "forma parte" de esa relación con el equipo.

Como objetivo para la nueva temporada, indicó que ve "posible" mejorar la anterior, en la que el Deportivo certificó la permanencia en la penúltima jornada y acabó LaLiga Santander con 36 puntos.

"Ojalá se pueda vivir una temporada en que estemos más tranquilos, sobre todo al final y que podamos conseguir nuestro primer objetivo rápido para, después de eso, luchar por otros", añadió.

Borges aseguró que las "incorporaciones que se han dado son bastante buenas" y, junto a los que ya estaban en el equipo, que se conocen "bastante dentro y fuera del campo", están "construyendo una buena idea".

Además, indicó que el ambiente en el vestuario es "súper saludable y muy bueno", aunque el equipo ha perdido a los tres primeros capitanes que tuvo la temporada pasada: Laureano Sanabria, 'Laure', el argentino Germán Lux y Álex Bergantiños.

Sobre su rol en la plantilla, dijo que "todos" tienen "una cuota de responsabilidad" en el plantel, aunque los que ya llevan más tiempo en él cuentan con la experiencia de todo lo que vivieron en las últimas temporadas.

"Los que ya llevamos un tiempo en el club, todo lo que podamos aportar con experiencia y distinguiendo muchas situaciones del año pasado, mejor, porque se pueden tomar decisiones más acertadas", expuso.

Por otra parte, también valoró el nuevo sistema de juego con el que está trabajando en pretemporada el entrenador blanquiazul, Pepe Mel, un 1-4-1-4-1 que a él le permite aportar más al ataque.

"Hay que acostumbrarse a ir para arriba y para atrás, esforzarse muchísimo. Yo me encuentro bien, es un sistema más participativo, se elabora muchísimo más en el medio y es beneficioso. Tenemos jugadores para hacerlo", comentó.