Aarón Ñíguez: "Estoy aquí porque es un proyecto ambicioso"

Oviedo, 17 jul (EFE).- El futbolista Aarón Ñíguez, que ha sido presentado como jugador del Real Oviedo tras su permiso vacacional, ha dicho que fue "muy fácil" negociar con el club asturiano para su llegada a un proyecto que califica de "ambicioso" y al que pretende aportar mucho "trabajo".

"No me gusta definirme, soy un jugador de banda que prefiere demostrar las cosas en el terreno de juego. Personalmente me gusta la exigencia, eso nos hace mejor a todos y también al equipo, por eso venimos a un club histórico como el Oviedo", ha explicado el ilicitano.

Ñíguez, procedente del CD Tenerife, se incorpora esta misma tarde a la pretemporada tras disfrutar de unos días más de vacaciones por haber jugado el 'play off' con el conjunto tinerfeño, lo que hace que el extremo tenga aún más ganas de comenzar y experiencia reciente que aportar.

"Fue una gran temporada y una verdadera lástima no ascender. En la Liga 1/2/3 hay que ir partido a partido para llegar a un 'play off', es una categoría muy larga y tenemos que centrarnos en el siguiente amistoso, en seguir confeccionando el equipo y en trabajar", apuntó Ñíguez.

El nuevo jugador carbayón, que ha superado ya el pertinente reconocimiento médico, ha pasado la mañana conociendo el Carlos Tartiere y la ciudad, y se mostró entusiasmado con la idea de ponerse ya a las órdenes de Juan Antonio Anquela en la sesión vespertina.

"Conozco a jugadores como Verdés, Christian o Linares y me han hablado maravillas. Al entrenador lo conocía por habernos enfrentado, también en la lucha por el ' play off', y ahora estoy muy ilusionado por trabajar con él", comentó Ñíguez.

El extremo ha reconocido que el objetivo de ascender lo tienen más de una quincena de equipos a principio de temporada y que un "histórico" como el Oviedo no va a ser menos, pero ha abogado por ir "paso a paso" para estar entre los que luchen el ascenso a final de campaña.