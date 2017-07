Estela Royo: "Jugar en el Quimsa en Argentina ha sido una gran experiencia"

Las Palmas de Gran Canaria, 16 jul (EFE).- La alero zaragozana del Spar Gran Canaria, Estela Royo, ha asegurado a Efe que haber jugado la Liga de Argentina con la Asociación Atlética Quimsa ha sido una de las mejores experiencias de su vida, ya que la trataron muy bien, así como en la ciudad de Santiago del Estero.

"Fui a Argentina buscando una experiencia como la que viví en Australia con mi hermana Beatriz (también jugadora). Hablé con Gisela Vega, con quien Bea coincidió en el Mann Filter de Zaragoza, y surgió la posibilidad de jugar allá. Estuve incluida en el draft y me eligió el Quimsa", ha señalado.

"Era una buena oportunidad para mantenerme en forma y seguir jugando, que es lo que me gusta, en una Liga que dura dos meses y medio. Quedé contentísima de que Quimsa apostase por mí", reconoce.

Según afirma Estela, el club prácticamente ha empezado de cero en categoría femenina, pero a pesar de ello hicieron una gran campaña.

"Teníamos un equipo muy cortito pero de mucha calidad. Nos metimos en play-off y estuvimos a un paso de jugar la Final Four. A veces jugábamos durante dos días seguidos para ahorrar en costes de transportes, y ahí se notaban los conjuntos que tenían plantillas más largas", señala.

Estela, que ahora disfruta junto a su pareja Pablo Aguilar -jugador del Herbalife Gran Canaria- de sus vacaciones en la península, ha regresado con muy buenos recuerdos y sensaciones.

"La experiencia fue genial y al terminar la competición tuve tiempo incluso de hacer turismo en Argentina. Esta aventura me llenó deportiva y personalmente, al estar en contacto con otra cultura", dice.

"Deportivamente, me sorprendió el nivel de la Liga porque me la esperaba más floja, pero era dura y muy física. La competición de Argentina es equiparable a la máxima categoría española o a la parte alta de la Liga 2", asegura.

El paso de la jugadora por el Quimsa dejó huella en la entidad argentina, que le ha ofrecido vestir de nuevo los colores del club en el futuro.

"Quedamos contentos las dos partes y me ofrecieron volver, aunque aún deben fijar la fecha del inicio de la Liga, ya que quieren hacer una competición más larga, de unos seis meses. Ya veré qué hago", comenta.

Durante este periodo vacacional, en el que Estela no descuida su preparación física acudiendo regularmente al gimnasio, también ha tenido tiempo para pensar en su futuro deportivo, que está aún en el aire.

"He seguido en contacto con gente del Spar Gran Canaria porque sigo vinculada por afecto al club y a la Isla, y estoy a la espera de saber qué ocurrirá. Me gustaría regresar ahí porque siempre he estado a gusto y además es donde está mi novio", manifiesta.

"Creo que el nuevo entrenador será Maikel López, pero no sé qué idea de equipo tendrá ni en qué categoría jugará el Spar, y por ello deberé esperar a que el club 'mueva ficha', una vez sepa si continuará o no en la máxima categoría. Por fortuna, barajo ofertas de otros conjuntos, aunque no he decidido nada aún", concluye.