Diego Reyes: "Mi cabeza está ahora en el Oporto"

Barcelona, 16 jul (EFE).- El central Diego Reyes ha asegurado en México que, con vistas a la próxima temporada, su cabeza "está ahora en el Oporto", club propietario de sus derechos y con el que el Espanyol, equipo donde jugó cedido la campaña pasada, negocia para concretar el traspaso definitivo del jugador azteca.

El internacional, en un acto promocional de una conocida marca deportiva en su país, ha insistido en su voluntad de quedarse en la entidad lusa: "Quiero ganarme un sitio si es que me quedo aquí. En caso contrario, que sea lo mejor y lo que Dios quiera".

Diego Reyes, en este sentido, ha recordado la apuesta que el Oporto hizo por él. "Estoy feliz y contento de volver a una institución que me ha dado la oportunidad de ir a Europa y creo que me hace falta devolverle todo lo que me ha brindado", ha dicho.

La semana pasada, el director deportivo del Espanyol, Jordi Lardín, explicó que el club blanquiazul no tira la toalla por Diego Reyes, aunque estudia alternativas. La prioridad de la entidad catalana es apuntalar la defensa con dos centrales más, o uno y un mediocentro.