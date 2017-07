Carlos Sainz: "Una carrera mixta sería lo ideal para nosotros"

Redacción deportes, 16 jul (EFE).- El español Carlos Sainz (Toro Rosso) comentó este domingo antes de afrontar la carrera del GP de Gran Bretaña de Fórmula Uno que espera condiciones "mixtas", de seco y mojado, para poner minimizar la falta de ritmo con respecto a sus rivales directos.

El joven piloto madrileño, decimocuarto en la sesión de clasificación, ganará una plaza en la parrilla de salida debido a la penalización de 30 posiciones que recibió su compatriota Fernando Alonso por múltiples cambios de componentes en el motor de su McLaren Honda.

Desde esta plaza, Carlos Sainz intentará sumar algún punto aunque consideró, en declaraciones a Movistar F1, que será "más complicado que en cualquier otra carrera".

"No tenemos mucho ritmo comparado con nuestros rivales directos", remarcó. "Así que me gustaría que alguna gota cayese, no el diluvio, pero una carrera mixta sería lo ideal para nosotros", indicó.

En esas condiciones, Carlos Sainz cree que puede "ganar mucho y perder poco".

Más optimista que en la jornada del sábado, Carlos Sainz afirmó que irá "a por todas, sin pensar en la fiabilidad".