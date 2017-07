Venus Williams reconocer que Muguruza jugó "increíblemente" bien la final

Londres, 15 jul (EFE).- La estadounidense Venus Williams, que se quedó este sábado a las puertas de su sexto título de Wimbledon al ser derrotada por Garbiñe Muguruza, reconoció en la rueda de prensa que la española había jugado "increíblemente" bien el partido.

"Ha competido realmente bien, se las ha arreglado para jugar mejor que yo", aseguró Williams, tras caer por 7-5 y 6-0 en la pista Central del All England Tennis Club.

"Siempre hay lecciones que aprender de los partidos que ganas y de los que pierdes. Así que definitivamente tendré algo que aprender de este", sostuvo la tenista, de 37 años, antes de afirmar que "probablemente" regrese al torneo el próximo año.

Williams valoró el haber llegado hasta la final este año pero indicó que lo que le gusta es "ganar" y que, para ello, "se trata de jugar un poquito mejor".

Preguntada sobre qué sintió al no haber conseguido hacerse con ningún juego en el segundo set, la estadounidense señaló que no ha pensado en el marcador. "No piensas en eso, simplemente estas jugando", concluyó lacónicamente.