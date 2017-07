Martín & Oca, seleccionadores

Budapest, 15 jul (EFE).- Mientras que en siete años, Miki Oca (Madrid, 1970) ha conseguido un Campeonato Mundial, un Europeo y una plata olímpica al frente de la selección femenina española; para David Martín (Barcelona, 1977) será su estreno al frente del banquillo del equipo nacional masculino.

Mañana, domingo, el equipo femenino debuta ante Nueva Zelanda (10:10 GMT). El lunes será el turno de los hombres, que se medirán a Grecia (11:30 GMT).

Este es el diálogo que han mantenido para EFE en la víspera de la cita mundialista.

Miki Oca (MO):

-- Recuerdo mi primer mundial, fue en Shangái 2011. Llegué como ahora llega David, con muchas ganas. Llevábamos un equipo muy joven y éramos muy inexpertos, tanto las jugadoras como yo mismo. Aquello fue la base de un buen comienzo.

David Martín (DM):

-- Vivo mi estreno como seleccionador con mucha ilusión. Es muy importante y además coincide que es en Budapest, una de las capitales del waterpolo, donde el ambiente va a ser espectacular. Cien por cien waterpolo.

DM:

-- Al equipo lo veo como yo, con mucha ilusión y con ganas de ver cómo estamos. Tanto en la competición en Grecia como con el stage con Hungría, los jugadores se han dado cuenta de que si jugamos bien y como un equipo, podemos competir contra las grandes potencias. Tenemos jugadores jóvenes y con mucho talento, esperemos que el crecimiento en cada partido sea exponencial, que vayamos hacia arriba y a ver hasta donde podemos llegar. ¿Partido a partido? Jajaja, claro como diría el Cholo (Simeone), eso va a ser lo más importante. Mi objetivo es transmitir al equipo que tenemos que jugar bien, sin pensar en resultados, podios ni medallas y a partir de ahí, convertirnos en un equipo difícil de batir. Después ya veremos.

MO:

-- Nosotros también somos un equipo con incorporaciones nuevas y estamos en el primer año del ciclo olímpico, que siempre es un año de incertidumbres, porque hay cambios en los equipos y todas las selecciones se estructuran de cara a los próximos Juegos. Hace falta tiempo y veremos cómo las piezas nuevas se van acoplando.

MO:

-- Nos hemos preparado bien, nuestra idea es competir bien y competir contra los mejores, pero todos sabemos que en la alta competición hay mucha igualdad. Por primera vez hemos hecho un entrenamiento en altura, además de lo que supone la mejora física, también era un poquito salir de nuestro día a día, de convivir durante 18 días en Sierra Nevada: entrenarnos, desayunar, comer, cenar todos juntos, simular en suma lo que pasa en una competición. Romper la dinámica del trabajo en el CAR.

DM:

-- En nuestro caso hemos hecho una preparación al uso. Hemos estado en Barcelona durante dos o tres semanas realizando carga física, hicimos un stage en Madrid con Hungría, después viajamos a Grecia y ahora llevamos tres semanas con muchos partidos. Hemos realizado un trabajo más específico por posiciones, pero en general sin mucha novedad.

MO:

-- Jugar contra Estados Unidos, la gran favorita, en la primera fase no se sabe nunca si es positivo o negativo, porque la competición va por donde quiere. La primera fase es importante porque te sitúa en el torneo, las jugadoras cogen confianza con el juego y el sistema. No te puedes fijar mucho en si te mides al mejor al principio o no, porque todo se juega en los cruces y es en esos partidos donde tienes que estar bien.

DM:

-- Es lo que yo llamo la delgada línea roja. En nuestro caso es diferente, debutamos con Grecia, después Serbia y finalmente Sudáfrica. Si no juegas bien es imposible ganar ni a Grecia ni a Serbia. Lo que quiero transmitir al equipo es que nosotros no tenemos que pensar en ganar o en perder, sino en jugar bien.

El primer partido es contra Grecia, eso tiene aspectos positivos y negativos, lo malo es que en el primer partido hay mucha tensión puesto que seguramente nos jugamos la segunda plaza del grupo, pero nosotros vamos con un equipo nuevo, los griegos se van a encontrar con un equipo muy diferente a lo que están acostumbrados. Estoy con Miki, en la primera fase los equipos se ponen en órbita y a partir de cuartos, es cuando hay que sacar lo mejor.

DM

-- Esta competición es importante porque prácticamente la mitad del equipo está formado por novatos en un Mundial y el año que viene tenemos un Europeo en casa y eso conlleva presión. Es un año de jugar un Mundial, pero también un año de crecimiento, de formación... Lo que hay que conseguir es que estos jugadores sepan competir con estrés y con presión.

MO:

-- Las jóvenes son jugadoras que en los equipos inferiores han mostrado mucha calidad y talento. Tienen que entran en el circuito y a ver con que velocidad lo consiguen. Talento y calidad lo tienen, son competitivas, así que...

DM

-- Es que tenemos jóvenes jugadores que en la selecciones inferiores han estado entre los mejores del mundo y lo que nos toca a nosotros es darles de comer, sino les damos de comer perderán este juego internacional y depende de nosotros que le demos minutos en competiciones internacionales.

MO:

-- Y luego está la necesidad de algunos jugadores de hacer una pausa y tomarse un verano sabático (Maica García y Roser Tarragó en el equipo femenino). Pero es que la exigencia es muy alta, son jugadoras con un calendario muy apretado, con muchos partidos durante la temporada y que después verano tras verano están con el equipo nacional en un Mundial, un Europeo o unos Juegos Olímpicos. Eso es duro y tiene un desgaste.

Además cada jugador es un mundo, algunos aguantan este ritmo durante muchos años, otros por circunstancias personales reaccionan de otra manera. No se puede generalizar. Evidentemente el calendario es muy exigente, pero cada uno tiene su propia manera de llevarlo.

DM:

-- Evidentemente cada caso es especial y a nivel internacional este tipo de cosas están muy normalizadas. En otras selecciones pasa a menudo, aquí no estamos acostumbrados, pero lo importante es que tengamos esa confianza del entrenador con el jugador de consensuar, de que igual en ese momento no se está bien. Yo creo que si un jugador no está preparado para afrontar una competición con garantías, al final va a ser malo para él y para el entrenador y finalmente va a afectar al equipo.

MO:

-- El pronóstico es complicado, pero claro que hay una alternativa a las estadounidenses en el waterpolo mundial. Ellas han demostrado que son el equipo más importante de los últimos años, pero la competición es la competición. Son muy duras, es el equipo favorito, ¿pero se les puede ganar? Yo creo que también si estás a un nivel muy alto.

DM:

-- En el caso de Serbia (máximo favorito en hombres), ya demostraron en Río que eran un equipo vulnerable, estuvieron en el filo de la navaja y eso demuestra que aunque tengas el mejor equipo, ganar no es fácil y lo que hacen Serbia o Estados Unidos tiene mucha dificultad. A un partido se les puede ganar, pero en los momentos importantes de los partidos tienen mucha experiencia.

MO:

-- En todo caso jugar un Mundial en Budapest es lo máximo, es una de las cunas del waterpolo y allí se sigue mucho nuestro deporte. El waterpolo es muy popular, solo hay que ver cómo se pone la piscina (7000 espectadores). Piensa que allí los jugadores de waterpolo son estrellas, hacen anuncios en prensa y televisión, pero es que Hungría tiene nueve oros olímpicos.

DM:

-- Jugar un torneo en la piscina de la isla Margarita te hace pensar que vale la pena todo el esfuerzo que has hecho en el waterpolo. No me puedo ni imaginar el ambiente que se vivirá en un Mundial.

MO:

-- Yo a David no le daría ningún consejo en su estreno en el banquillo y en un Mundial. Él sabe muy bien lo que hace, lo tiene todo muy preparado, y aunque sea su primer Mundial tiene experiencia como entrenador. Creo que tendría ser al revés, yo le pediría consejo a él.

DM:

-- El que te pedirá consejo seré yo.