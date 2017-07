Froome: "Ha sido una sorpresa recuperar el maillot amarillo"

Rodez , 15 jul .- El británico Chris Froome (Sky) consideró "una sorpresa recuperar el maillot amarillo" en la etapa de Rodez, donde un corte en el pelotón dividió a los favoritos y el italiano Fabio Aru perdió 25 segundos respecto al triple vencedor del Tour.

"Ha sido una sorpresa, no pensaba recuperar el maillot amarillo. Sabía que no estaba en el lado equivocado en el tramo final, pero si me hubieran dicho que iba a ganar 25 segundos sobre Aru en esta etapa, no me lo hubiera creído", dijo Froome.

Froome se acordó del trabajo de sus compañeros del Sky, artífices de la recuperación de la prenda dorada, sobre todo del polaco Michal Kwiatkowski.

"Todo esto es gracias a mis compañeros de equipo. Yo no habría hecho nada sin ellos, especialmente Kwiatkowski, que me ayudó mucho y fue quien me gritó: 'vamos, vamos, que has abierto hueco'. Volver al maillot amarillo es una gran sensación después de dos días muy difíciles en Pirineos", subrayó.

Respecto a la general, que encabeza con 18 segundos de ventaja sobre Aru y 23 respecto a Bardet, Froome dijo que aún no hay margen para los excesos de confianza.

"La general está muy apretada y hay cinco corredores en un minuto. Aún tengo que considerarlos a ellos y otros como amenazas. Aquí todos luchan por cada segundo", señaló.

Ahora, con el maillot amarillo, el Sky comenzará su defensa a partir de la etapa de este domingo, también susceptible de sorpresas con un recorrido escarpado.

"No sé si hubiera sido mejor que lo tuviera que defender el Astana para Aru. Ayer no tenía equipo para defenderlo y creo que ahora será bueno para nosotros. Cuando controlamos la carrera nos sentimos más tranquilos y relajados en el pelotón", manifestó el británico.