Ferreras y Ribes, quintos en el preliminar del dúo mixto técnico

Budapest, 15 jul (EFE).- El dúo mixto español formado por Berta Ferreras y Pau Ribes se ha clasificado quinto en el preliminar técnico, que ha sido dominado por la pareja rusa formada por Mikhaela Kalancha y Aleksandr Maltsev.

Los rusos sumaron 88,4847 puntos y aventajaron mínimamente a los italianos Manila Flamini y Giorgio Minisini (88,2492). Terceros fueron los estadounidenses Kanako Kitao Spendlove y Bill May (87,9086) y por delante de los españoles estuvieron los japoneses Yumi Adachi y Atsushi Abe (84,8153).

Ribes y Ferreras, sustituta en el dúo mixto de Gemma Mengual, ya retirada de la competición, intervinieron por primera vez en la rutina técnica y se estrenaron con el ejercicio titulado 'Bang Bang, una composición con mucho ritmo, cuya coreografía ha corrido a cargo de Gemma Mengual.

La versión ofrecida por Ferreres y Ribes es de una canción de Cher: 'Bang, bang. My babe shot me down', que popularizó Quentin Tarantino al incluirla en la banda sonora de su célebre película 'Pulp fiction'.

Los españoles le dieron un aire maquinero a su actuación, una composición con mucho ritmo y que fue del agrado del público asistente en la piscina del Parque Urbano de Budapest.

"Estamos muy contentos de lo realizado. Hemos tenido buenas sensaciones y las entrenadoras, tanto Esther Jaumà como Gemma Mengual, también nos han felicitado", ha dicho Ribes a EFE.

Ferreras espera mejorar el ejercicio en la final, pero también tiene muchas ganas de afrontar la rutina libre, seguramente porque es donde tienen más opciones.

"Me he sentido muy a gusto en el estreno. Con 'Bang, bang', la idea era buscar algo que saliera de lo normal en un ejercicio técnico", han comentado Ferreras. El quinto puesto es "un buen resultado", según han asegurado ambos.

En una competición en la que han participado diez parejas, el dúo mixto se ha consolidado poco a poco en el programa de la sincro y el nivel ha subido mucho respecto al de la pasada edición, tanto en ejecución técnica como en artística.