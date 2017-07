Federer, maestro en hierba, contra Cilic, el mejor este año en pasto

Londres, 14 jul (EFE).- La final masculina de Wimbledon de este domingo enfrenta al jugador que más títulos ha conquistado en hierba, el suizo Roger Federer, con 18, contra el que mejor porcentaje lleva este año en esta superficie, el croata Marin Cilic, con 12 victorias y solo dos derrotas.

El gran Federer, ganador de 18 títulos del Grand Slam, se presenta como el gran favorito en su 29 final de esta categoría contra el triunfador en el Abierto de EE.UU. en 2014. Las cifras documentan esta condición, ya que el de Basilea arriba al último partido sin ceder un solo set en las dos semanas, tal y como hizo en las ediciones de 2006 y 2008, y pletórico de moral.

Con 35 años y 342 días, Federer parece rejuvenecerse cada vez que pisa el All England Club, y de ganar se convertiría en el jugador de más edad en hacerlo en este club desde la Era Open.

Cilic dice del suizo, y con razón, que la pista central es la cancha de su casa, como antes lo fue del estadounidense Pete Sampras o del alemán Boris Becker. Su despliegue en los últimos partidos ha sido colosal ganando con rapidez, algo que favorece a sus músculos cuando hay que luchar por el que sería su octavo Wimbledon, y su 19 Grand Slam, récords en ambas categorías.

Federer ha ganado ya esta temporada cuatro torneos. Abierto de Australia, los Masters 1.000 de Indian Wells y Miami, y Halle, por novena vez. De momento figura empatado a títulos con Rafael Nadal este año. Ambos se han repartido además los Grand Slams en esta sesión, con el suizo ganando en Melbourne, y el español en París.

Enfrente tendrá Federer al primer croata en alcanzar la final de Wimbledon desde Goran Ivanisevic en 2001, y como en el caso del jugador de Split, a un gran sacador, que ha acumulado 130 servicios directos en lo que va de torneo, por 64 del suizo.

En su segunda final del Grand Slam, tras ganar el Flushing Meadows hace tres años contra el japonés Kei Nishikori, Cilic se ampara en el duelo del pasado año en cuartos, cuando dispuso de tres bolas de partido para noquear al gran Federer.

Será el octavo enfrentamiento entre ambos y el segundo consecutivo en Wimbledon, con 6-1 para el de Basilea. El año pasado, el croata cedió después de una dura lucha (6-7(4), 4-6, 6-3, 7-6(9) y 6-3).

Federer ganó los primeros cinco enfrentamientos, hasta que Cilic se impuso en las semifinales del Abierto de EE.UU. de 2014, donde luego ganaría el único título 'major' que atesora.

Federer luchará en la final, no solo por ganar por octava vez en el All England Club, y marcar un nuevo récord, si no por hacerlo por primera vez ganando el título sin ceder un solo set, algo que solo han logrado antes en este torneo, cuatro jugadores: Donald Budge (1938), Tony Trabert (1955), Chuck McKinley (1963) y Bjorn Borg (1976).

De ganar, el suizo se colocaría número tres del mundo este lunes, su mejor ránking desde agosto de 2016. Si es Cilic el vencedor, el croata se pondría quinto, por delante de Roger.

Para el croata este Wimbledon puede ser histórico, pues de ganarlo sería el primer jugador, fuera del grupo de los "cuatro grandes" (Murray, Nadal, Djokovic y el propio Federer) en hacerse con el título desde 2002, año en el que triunfó el australiano LLeyton Hewitt.

Finalista en Queen's ante el español Feliciano López, semifinalista en Hertogenbosch (contra su compatriota Ivo Karlovic) y ganador en Estambul del décimo séptimo título de su carrera, Cilic ha llegado en forma al tercer grande. Su reto ahora es demostrar que este año puede ganar al mejor hombre en Wimbledon.