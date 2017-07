Anquela no va a negociar con la "intensidad" de sus futbolistas

Oviedo, 15 jul (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Juan Antonio Anquela, se ha mostrado encantado con la "actitud" y la "predisposición" del equipo tras la primera semana de trabajo y ha destacado que aún es pronto para lograr sus objetivos a nivel táctico y que confía en armar un conjunto que juegue "de memoria".

"La intensidad no se negocia, porque en la Liga 1/2/3 la primera premisa para competir es ser un equipo intenso, que pelee y dispute cada balón como si fuera el último. Eso exige este cuerpo técnico", ha señalado el jienense.

Anquela ha reconocido que hay "mucho que mejorar" pese a haber derrotado al filial en el primer partido de pretemporada (5-1), aunque ha destacado que el equipo ha estado "bien planteado" y ha hecho cosas de las que se han trabajado en la primera semana.

"Hemos hecho sólo cuatro o cinco entrenamientos tácticos, no nos podemos quejar. Si seguimos en esa línea y conseguimos que la gente se acostumbre a jugar junta, sabiendo que hay que sufrir cada partido, no seremos un equipo normalito", aventura el técnico carbayón.

El entrenador se ha mostrado encantado con la aportación de los futbolistas del filial que están haciendo la pretemporada y ha reconocido que hay "dos o tres" con un nivel "más que aceptable", algo que tendrá en cuenta también respecto al mercado de fichajes, para el que pide "tranquilidad".

"Las urgencias pasan ahora por el medio centro, donde hay menos gente, pero es difícil fichar ya que la gente piensa que este club va a dar el dinero a la primera. No es así, aquí no se cometen locuras, y para no equivocarse hay que mirar bien todo", ha subrayado.

Anquela quiere armar un equipo "a la altura" de la ciudad y es que el propio entrenador se ha visto sorprendido con el millar de aficionados que se han desplazado a las instalaciones de El Requexón para ver el primer amistoso del Real Oviedo.

"Es increíble el sentimiento que hay aquí, me llena de responsabilidad y me hace pensar mucho, sobre todo en que no podemos fallar a esta afición porque se mueve con el corazón", ha concluido Anquela.