Muere en Georgia un doble de la serie "The Walking Dead"

Atlanta , 14 jul .- Autoridades locales confirmaron hoy la muerte de un doble de la popular serie de televisión "The Walking Dead" a causa de lesiones que sufrió este miércoles mientras filmaban en Georgia.

John Bernecker, de 33 años, fue declarado muerto el miércoles en Atlanta, confirmó a medios locales este viernes el médico forense del condado de Coweta, Richard Hawk.

El doble sufrió un accidente mientras filmaba una escena de una pelea tras la que caía de un balcón y cayó entre 20 y 30 pies (6 y 9 metros) sobre el piso en lugar de caer en el dispositivo de seguridad previsto.

La productora AMC suspendió la filmación de la octava temporada de la serie tras el accidente y mientras las autoridades investigan la muerte del doble en el set localizado en Senoia, a unos 56 kilómetros al sur de Atlanta.

Bernecker había participado en filmes como Black Panther, Logan, The Fate of the Furious y Game Night desde que inició su carrera como doble en 2009.