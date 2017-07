Contador: "Ya no tengo nada que perder"

Foix , 14 jul .- El español Alberto Contador, que se escapó hoy de inicio en la decimotercera etapa del Tour de Francia en la que acabó tercero, aseguró que su objetivo era "dar un vuelco a la carrera" porque, distanciado en la general, siente que no tiene "nada que perder".

"Mi objetivo ahora es disfrutar, este Tour me está poniendo al límite en muchos sentidos, físicamente porque aunque me encuentro bien las heridas no me dejan descansar, pero también psicológicamente", señaló el jefe de filas del Trek, que ahora es décimo de la general a 5.22 minutos.

Contador aseguró que ya no pelea por la general pero que se plantea "dar espectáculo y si con ello la gente disfruta en sus casas mejor".

El español se marchó en el primer puerto en compañía de su compatriota Mikel Landa, del Sky, y aseguró que era una situación buena para ambos.

"Para el Sky es la situación perfecta de carrera, porque se metía en la carrera y podía ponerse de líder. Pero no sé lo que ha pasado atrás, yo he ayudado todo lo que he podido a Mikel", señaló Contador.

El ganador de los Tour de 2007 y 2009 aseguró que la colaboración fue peor cuando les atraparon el colombiano Nairo Quintana y el francés Warren Barguil, que no colaboró con la fuga y acabó ganando la etapa.

Contador dijo que atacó por fuerzas y por orgullo y reconoció que las caídas sufridas en los días previos le están perjudicando mucho en la recuperación.

Pero afirmó que se está "dejando la piel" por el equipo Trek, con el que está negociando su renovación y al que agradeció la ayuda en todo momento.

"Queda una semana bonita por delante. Hay que pensar en recuperar y llegar en buena condición a Alpes", señaló.