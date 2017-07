Cilic afirma que haber ganado una vez a Federer le da confianza para la final

Londres, 14 jul (EFE).- El croata Marin Cilic, que este domingo disputará contra el suizo Roger Federer la final de Wimbledon, reconoció que haberle ganado en una ocasión (semifinales del Abierto de Estados Unidos 2014) le da confianza, aunque afirmó que es "una montaña difícil de escalar".

"Pero sigue siendo una final, no es algo fácil con lo que lidiar. Nunca sabes cuáles van a ser tus emociones una vez pises la pista Central", reconoció el croata, que disputará su primera final sobre la hierba del All England Tenis Club frente a las once que ha jugado su rival.

El croata consiguió imponerse al suizo en la semifinal del abierto de Estados Unidos en 2014, año en el que Cilic se alzó con el título, pero no ha conseguido derrotarle en los otros tres encuentros que han disputado, el último en cuartos de final de Wimbledon el pasado año.

"Me encuentro un poco mejor que entonces físicamente y también mentalmente", afirmó el croata, de 28 años, antes de agregar que también había "aprendido algunas nuevas y valiosas lecciones" desde aquel partido que perdió en cinco igualados sets con dos tie-break.

Cilic reconoció que la pista central del club londinense es como "la casa" de Federer, "es donde mejor se siente y donde sabe que puede desplegar su mejor juego".

Aun así, el croata confía en sus posibilidades. "Siento que estoy preparado", afirmó.

"He jugado realmente bien durante todo el torneo. Eso me da mucha confianza para preparar esta final", subrayó.