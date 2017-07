Barguil: "Ganar a Contador es como ganar a tu ídolo"

Foix , 14 jul .- El francés Warren Barguil no tenía hoy palabras para describir su primera victoria en el Tour de Francia, conseguida por delante del colombiano Nairo Quintana y del español Alberto Contador, su ídolo de juventud.

"Cuando era más joven y veía el Tour por la tele Contador era el que me hacía vibrar con sus ataques. Le he ganado y todavía no me lo creo. Cuando corría en segunda división en Bretaña y ganaba una carrera hacía el gesto del 'pistolero' como él", dijo el ciclista del Sunweb.

Barguil afirmó que se encuentra "en el mejor momento de forma" de su carrera y lo atribuyó al mes de reposo que tuvo a causa de una lesión que ahora le está dando una gran frescura en el Tour.

Reconoció que se escapó en busca de los puntos de la clasificación de la montaña, que lidera y cuyo jersey de puntos rojos quiere llevar hasta París.