Alberto García: "Rayo representa unos valores que pocos clubes llevan cabo"

Madrid, 14 jul (EFE).- Alberto García, guardameta que llega cedido con opción de compra al Rayo Vallecano procedente del Getafe, quiso resaltar durante su presentación los valores que representa la que será su nueva entidad tanto dentro como fuera del campo.

"La forma de jugar del Rayo es muy valorable. Creo que hace una forma de jugar muy respetable y querida por todos los jugadores. Cuando te encuentras cómodo en esa forma de jugar, deseas estar dentro de ella", dijo.

"En cuanto al club, tengo poco que decir. Mi familia quería estar hoy conmigo por los valores que representa en Rayo en sus camisetas. Cosas que en mi vida personal ha sufrido mi familia es lo que representa este club en sus camisetas y estar aquí no es solo un hecho deportivo, sino un hecho personal, de crecer con una institución en la que en el campo plasma algo bonito, pero fuera del campo representa unos valores que pocos clubes llevan a cabo", añadió.

En la misma línea apuntó: "Mi estancia en el Rayo no es solo deportiva, por lo que pueda vivir en el campo, que ojalá pueda vivir algo bonito, sino por lo que representa en cuanto a valores sociales, que creo que eso se está perdiendo hoy en día en nuestra sociedad".

El portero destacó la importancia que tuvo David Cobeño en su fichaje: "El detonante para que yo esté aquí representando esta camiseta es él. Conmigo fue muy claro, su persona reúne las condiciones de unirme a un proyecto serio y ambicioso. Cómo me lo plasmó, le tengo que agradecer, porque pocas veces en mi carrera me he encontrado con tanta nobleza y claridad en una negociación".

También valoró positivamente las ideas de Míchel, que será su técnico: "Lo que plasma el entrenador viene de años atrás, con Paco Jémez. Todo el mundo sabe de mi relación con él por lo que vivimos en el pasado en Córdoba. Fue el primero que intentó que yo estuviera aquí y no pudo ser. Hoy si pudo ser y cuando Cobeño me dio la oportunidad de hablar con Míchel fue algo muy importante".

Buenas fueron también las referencias recibidas: "He podido hablar con pocos jugadores. Con los que he hablado me han dicho maravillas del club y del vestuario. Recuerdo que cuando yo no pude venir el Rayo estaba en Primera y yo me fui a un Segunda, por egos no fue, fueron circunstancias personales".

"Cuando un jugador decide no ir a un club muchas veces no depende solo de él y, en ese momento, tenía contrato en otra institución y las circunstancias no fueron favorables para que yo pudiese acabar encaminando mi futuro en el Rayo. En cuanto al proyecto, creo que es el momento y uno tiene que afrontar el hecho de entrar en otra institución. A nivel personal me encuentro listo para afrontar el reto de la institución y del Rayo, con su gran objetivo por delante", agregó.

Asimismo cree que no hay recetas para ascender: "La humildad es el primer punto a tener en cuenta a la hora de ir a jugar a cualquier campo. Son 42 partidos, que se puede alargar cuatro más si entras en playoff. Creo que hay que empezar y no ver el final. Ir semana a semana y olvidarte de objetivos que no tengan que ver con ganar el partido. Tener claro que cada partido es importante, cada tres puntos son importantes".

Además se refirió a la lucha por la titularidad: "En mi carrera deportiva intento trabajar con humildad, respetando a todo compañero que tenga en plantilla. Aquí de lo que se trata es que el equipo sea competitivo y es en lo único que me centro. El míster decide".