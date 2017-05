El PP vuelve a pedir que la selección española juegue en San Mamés

Bilbao, 17 may (EFE).- El Partido Popular volverá a pedir en el Parlamento vasco y en las Juntas Generales de Bizkaia que la selección española de fútbol juegue un partido en San Mamés.

El portavoz en las Juntas vizcaínas, Javi Ruiz, ha explicado hoy en Bilbao que hace 50 años del último partido de España en San Mamés, un "hecho excepcional, impensable en cualquier otro país europeo", que obedece al "veto" impulsado por el PNV debido a un "antiespañolismo rancio".

"A Ortuzar parece ser que se le olvida ese españolismo cuando tiene que ir a Madrid en busca de la chequera", ha reprochado al presidente del PNV.

En su opinión, "al PNV les entra el miedo escénico" al pensar en la posibilidad de que la selección pueda "colocar el cartel de no hay billetes" en San Mamés, lo que "rompería muchos esquemas y mitos construidos por algunos a lo largo de los años".

Ruiz ha explicado que presentarán la iniciativa en los parlamentos vascos y vizcaíno porque el Gobierno Vasco y la Diputación son socios de San Mamés Barria, la sociedad propietaria del campo y la que debería solicitar el partido a la Federación.

Ha recalcado que la presencia de la selección en San Mamés tendría un efecto positivo en lo económico, en lo deportivo y en la proyección internacional de San Mamés y de Bilbao.

Por su parte, la parlamentaria Nerea Llanos ha instado al lehendakari, Iñigo Urkullu, no solo a apoyar la propuesta, sino a "liderar" la presencia de España en San Mamés.

"Es el lehendakari de todos los vascos y si quiere que la pluralidad y la defensa de los sentimientos de todos los vascos, no solo de los nacionalistas, no se quede solo en una declaración de intención y una mera postura política, que lo plasme con hechos y lidere el apoyo a esta iniciativa", ha comentado.

Llanos ha afirmado que "habrá vascos que no quieran ver a la selección española en San Mamés, pero también hay miles de vascos encantados de que juegue y que llenarían este gran campo muy gustosos".

"No puede dejarse guiar por sus supuestos sentimientos de no querer ver a España jugar aquí y por eso le pido a Urkullu que no sea mero postuero esa defensa de la pluralidad y de los sentimientos de todos los vascos y que permita a los que nos sentimos vascos y españoles" pueden ver a la selección.

San Mamés será la única sede española de la Eurocopa 2020, por lo que si España se clasifica para la fase final jugará al menos dos partidos de la liguilla de grupos en el campo bilbaíno, donde actuaría como equipo local.