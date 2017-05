El tribunal obliga a Pablo Crespo y Álvaro Pérez a asistir a juicio de Gürtel

San Fernando de Henares , 17 may .- El tribunal del juicio del caso de corrupción Gürtel ha decidido que para la próxima jornada sean trasladados a la vista desde la prisión los acusados Pablo Crespo y Álvaro Pérez "El Bigotes", después de que por segundo día consecutivo ninguno de los 37 imputados haya comparecido.

Esta decisión ha sido comunicada en un receso de la jornada de hoy por el presidente de la Sala, Ángel Hurtado, que ha aclarado que no se obliga al otro acusado en prisión provisional, el presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa, porque "es de las pocas partes que no ha impugnado nada" y cabe pensar que su abogado no va a preguntar a esos efectos a los policías que están testificando.

Ángel Hurtado ha explicado que la tolerancia que ha demostrado el tribunal para permitir que los acusados -la mayoría en libertad- no asistan a todas las sesiones debe ajustarse a la Ley de Enjuiciamiento Criminal en virtud de la cual los acusados que están en prisión provisional deben ser conducidos desde el centro penitenciario a la sede judicial para que asistan a la vista.

De esta forma en la próxima jornada, que se celebrará el viernes, se sentarán en el banquillo Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego, y Álvaro Pérez Alonso "El Bigotes", considerado el "hombre en Valencia" de Correa.

Al comienzo de la jornada de hoy el presidente de la Sala ya adelantó que dado que por segundo día consecutivo no ha comparecido ningún acusado, estudiará si permite o no a los abogados preguntar a los testigos si no están sus clientes e incluso obligar a los 37 imputados a asistir a la vista.

Ha explicado que la Sala resuelve así las peticiones formuladas ayer por la Fiscalía y la Abogacía del Estado de que se procure la presencia de acusados en el juicio.