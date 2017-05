Raúl García: "Ojalá todos los años nos la podamos jugar en la última jornada"

Lezama , 17 may .- Raúl García dijo este miércoles en Lezama que, aunque es consciente de que les espera un partido complicado este domingo en el Vicente Calderón para concretar definitivamente sus opciones europeas, "ojalá todos los años" el Athletic Club se pudiese jugar la clasificación continental en la última jornada y dependiendo de sí mismo.

"Lo ideal después el partido del otro día (el empate ante el Leganés en San Mamés) no, pero a principios de temporada sí. El equipo tiene claro que ojalá todos los años nos podamos jugar en la última jornada, y dependiendo de nosotros mismos, el objetivo. Creo que es una situación que hubiésemos firmado a principios de temporada", reflexionó el exjugador colchonero.

"Está claro que vamos a un estadio difícil, pero como he dicho desde el principio, confío plenamente en este equipo, hemos demostrado que somos capaces de sacar los partidos adelante y con esa mentalidad vamos. Estamos tranquilos y con ganas porque sabemos que dependemos de nosotros, añadió.

Sobre el partido ante el Leganés y la decepción del 1-1 final cuando una victoria le hubiese asegurado el billete europeo, explicó que los que más lo sintieron fueron ellos. "Los primeros fastidiados después del partido del otro día somos nosotros y, además, sabiendo que era también la despedida de un compañero", subrayó.

Ya de cara al domingo, Raúl abogó por centrarse en el propio Athletic, en analizar "los defectos" del Atlético para intentar aprovecharlos y cree "secundario" que el conjunto madrileño no se juegue ya nada en la clasificación.

Sí recordó que, el equipo madrileño lleva "demostrando desde hace mucho tiempo que, se juegue o no se juegue algo, nunca regala nada".

Tampoco quiere Raúl reparar en las numerosas bajas del Atlético en defensa. "Todos los equipos tienen bajas, los que no van a estas son grandísimos jugadores, pero once van a jugar y no nos tiene que preocupar. Lo que me preocupa es mi equipo, que hagamos bien las cosas y ganar porque es la última baza" y para "no tener que estar mirando a ningún lado". A lo que hagan el Villarreal y la Real Sociedad, con los que en esta última jornada se juegan de la quinta a la séptima plaza de la tabla.

"Hay que ir con la intensidad de siempre, con ganas de llevar la iniciativa, sabiendo los defectos del equipo al que nos enfrentamos, intentar aprovechar eso y tener la mentalidad que tenemos de saber que podemos ganar", señaló.

Raúl recordó que en sus ocho temporadas en el Atlético vivió "momentos muy buenos, momentos malos y momentos de aprendizaje". "Es lo que queda en la memoria, los momentos que vives", dijo apuntado sobre la despedida liguera del Calderón que "siempre que un estadio se va se siente la nostalgia", como "ya se vivió aquí con San Mamés"

En ese asunto, no cree que el comportamiento de la afición atlética "sea muy diferente" al resto del año. "Es una afición que siempre está con el equipo y que siempre aprieta", valoró.

Raúl, por otro lado, aseguró que sigue en contacto con sus excompañeros, pero que semanas como esta restringe los mensajes y las llamadas. "Siempre tengo contacto con ellos por amistad, pero cuando te juegas algo no hay mensajes de por medio. Ahora mismo mensajes y llamadas, muy pocos", aseguró.