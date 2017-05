Presidente Estudiantes espera que el conflicto de ACB termine antes de julio

Madrid, 17 may (EFE).- El presidente del Movistar Estudiantes, Fernando Galindo, miembro junto al Valencia de la comisión de clubes que trabaja en la resolución del conflicto entre los equipos de la Asociación de Clubes de Baloncesto (ACB), dijo que espera que la situación se resuelva antes del mes de julio.

"Yo soy optimista, pero lo soy siempre. El lunes por la noche salimos de la reunión en el Consejo Superior de Deportes, estamos teniendo reuniones y confío que antes de julio esté resuelto", explicó Galindo durante una rueda de prensa de balance de la temporada del Estudiantes.

El Estudiantes está encuadrado junto al Valencia Basket en una propuesta de reestructuración de la Liga Endesa, tras la amenaza de los cuatro clubes españoles que disputarán la Euroliga la próxima temporada -Real Madrid, Barcelona, Baskonia y Unicaja- de dejar la ACB si se amplía el número de participantes.

"Por los trece equipos que nos mantenemos en la ACB no va a quedar. Creo que el sentido común se mantendrá", añadió Galindo, que explicó que estos clubes han hecho "una propuesta de reestructuración" que está siendo objeto de negociación y va "en la dirección adecuada".

El presidente del Estudiantes reafirmó que ascender y descender no debe ser "un drama en ninguna competición deportiva" y mantuvo que lo que se gane deportivamente se debe jugar.

"Queremos que esos cuatro equipos se reincorporen en la ACB ,los 13 equipos que nos hemos quedado estamos trabajando para hacer propuestas para redefinirla", aseguró.

"Ahí estamos y cualquiera nos va a encontrar a nosotros y a los 13 clubes que hemos hecho piña para defender al baloncesto profesional en particular y al baloncesto en general. Tenemos como aliados al CSD y a la Federación. En ese marco se debe definir el interés general del baloncesto y si no, acabaremos como el balonmano, y eso no podemos permitirlo", finalizó Galindo.