Ningún acusado de nuevo hoy en juicio Gürtel y tribunal estudia citar a todos

San Fernando de Henares , 17 may .- El tribunal del juicio de corrupción Gürtel ha advertido hoy de que, dado que por segundo día consecutivo no ha comparecido ningún acusado, valorará en cada caso si permite a los abogados preguntar a los testigos si no están sus clientes y estudiará incluso obligar a los 37 imputados a asistir.

Así lo ha comunicado al comienzo de la sesión de hoy, la jornada número 70, el presidente del tribunal, Ángel Hurtado, en resolución de las peticiones formuladas ayer por la Fiscalía y la Abogacía del Estado de que se procure la presencia de acusados.

Ángel Hurtado ha comentado: "De nuevo está vacío el banquillo de los acusados. Hoy lo toleraremos pues no se dijo ayer nada por el tribunal".

Ha recordado que en aplicación de una directiva de 2016 el tribunal, con un criterio de flexibilidad, permitió a los acusados que manejaran con sus abogados defensores la necesidad de asistir al juicio en función de lo que les afecte el contenido de lo que se trate en cada momento, "lo que tiene parte de carga pero también de obligación".

Ante esta situación el presidente de la Sala ha anunciado que el tribunal valorará si permite a los abogados preguntar en los interrogatorios a los testigos si sus clientes no están sentados en el banquillo.

"Quizá el paso siguiente sea que la Sala convoque la presencia de los 37 acusados hasta el final del juicio si no están presentes a quienes afectan lo que se debate", ha advertido. Y ha apostillado que en estos casos "por coherencia y educación deben estar. Ya veremos el próximo día e iremos decidiendo".