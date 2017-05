Marta Braña al "cien por cien" para ganar título Fedecaribe Mosca en Panamá

Panamá, 17 may (EFE).- La pugilista gallega Marta Brañas, actual campeona de España de boxeo, no descuida su preparación para el combate que disputará en Ciudad de Panamá ante la local Carlota Santos, en el que estará en juego el título Fedecaribe Mosca vacante de la AMB, y afirmó que está al "cien por cien" para ganarlo.

Brañas, conocida como "La potrilla de Arteixo" por su afición a la monta de equinos, dijo en una entrevista con Efe que se ha preparado lo suficiente para esta pelea pactada a 8 asaltos que se celebrará en un hotel casino de la capital panameña, el próximo 20 de mayo.

Su preparación para esta contienda ante la experimentada Santos, de 32 años y que debutó como profesional en 2009, ya la trae prácticamente terminada en España, en donde hizo "un trabajo físico, trabajo de fuerza y un trabajo técnico de boxeo para este combate".

No le falta ningún tramo de adiestramiento físico pues, insistió, "el trabajo lo traemos hecho de allá en España, pero ahora estamos haciendo entrenamiento para el peso y para estar activos para el día del combate. Estamos al cien por cien".

Su presentación despierta interés porque se trata de la primera vez que una española pelea en una velada local, en la que su desafío será el estelar de la función boxística, que incluye otras peleas de pugilistas como la panameña Shantal Martínez, excampeona mundial que se medirá con la venezolana Maryannys Acosta.

Brañas, soldado del Cuartel General de la Fuerza Logística Operativa en La Coruña y que estudia la carrera de enfermera militar para el grado de teniente, tiene un registro de 9 peleas realizadas con igual número de victorias, 6 de ellas por la vía del nocaut.

"Mi tipo de boxeo es estilista, me gusta, luego si me tengo que fajar, me fajo, me adapto a los tipos de boxeo, pero pegada también tengo un poquito", resaltó la española, cuya mejor arma es la izquierda y que siendo una adolescente practicó salto en equitación y fue cinturón negro en kung fu.

Confiesa que desde niña fue "una guerrera" y que le gustaban los deportes en general, en especial los de combate y artes marciales. "Pero llegó el momento en que con 17 años me cansé un poquito, quise probar otras disciplinas, y probé en el boxeo".

En ese momento, recordó, su entrenador de siempre Chano Planas le ofreció la oportunidad de competir. "Y como soy una persona bastante competitiva en los deportes, no lo dudé en el momento, y al final fue viniendo todo, hasta ahora", señala.

El 4 de diciembre de 2015 le dio a España el primer campeonato profesional femenino al vencer a la catalana Maribel de Sousa por decisión unánime de los jueces.

Sus combates iniciales, tras su salto al boxeo profesional ese mismo año 2015, los realizó en México, dos de ellos en Mexicali y uno en Tijuana, para los cuales estuvo entrenando en California, en Los Ángeles (EE.UU.).

Y ahora su entusiasmo está en alza porque sabe que de ganar el próximo sábado ante la panameña Santos se le abrirán las puertas para disputar el campeonato mundial supermosca (115 libras) de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Su rival panameña es una boxeadora aguerrida y con experiencia, que tiene en su registro 7 peleas ganadas, 5 de esas por nocaut, 4 derrotas y 5 empates.

"Pues a eso venimos, a por una victoria, poder llevarnos el título (Fedecaribe Mosca, 112 libras) para España y así poder optar en agosto al (Campeonato) Mundial Supermosca de la AMB contra la peruana Laura Lecca", remarcó Brañas, de 31 años de edad.

Explicó que a pesar de que aun no hay una fecha fijada ni sede para la pelea con Lecca, campeona supermosca de la AMB, el promotor panameño de boxeo Manuel Pérerz Barreiro le ha dicho "que hay un 50 % que sea en Panamá y 50 % en España, en Galicia".

Una de las inspiraciones que sirvió a Brañas para entrar en el difícil deporte del boxeo ha sido la holandesa Lucía Rijker, excampeona mundial y artista de cine ("Million Dollar Baby, 2004, y Star Trek, 2009), pero no oculta su admiración por la "leyenda" del boxeo mundial, el panameño Roberto "Mano de piedra" Durán.

"Me encantaría, sería un lujo para mí que Roberto Durán asistiera a la velada (boxística) el día 20 de mayo, y poder conocerle y saludarle", expresó "La potrilla de Arteixo".