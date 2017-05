Jornada 70: Ningún acusado en juicio por segundo día y Sala sopesa obligarles

San Fernando de Henares , 17 may .- El tribunal del juicio de corrupción Gürtel ha advertido hoy de que, dado que por segundo día consecutivo no ha comparecido ningún acusado, estudiará si permite a los abogados preguntar a los testigos si no están sus clientes e incluso obligar a los 37 imputados a asistir a la vista.

De momento el tribunal ha decidido que para la próxima jornada, que se celebrará el viernes, sean trasladados a la vista desde la prisión los acusados Pablo Crespo, exsecretario de Organización del PP gallego, y Álvaro Pérez "El Bigotes", considerado el "hombre en Valencia" del presunto cabecilla de la trama, Francisco Correa.

LA FRASE DEL DÍA: "Hoy de nuevo vacío el banquillo de los acusados". Con estas palabras del presidente del tribunal, Ángel Hurtado, ha comenzado la jornada de hoy.

EL PERSONAJE: El acusado José Luis Izquierdo, presunto contable de la trama, ha sido el protagonista del interrogatorio a los policías que han testificado hoy y que han dicho que en el registro de su casa en Coslada (Madrid) se puso nervioso porque ocultaba un fajo de billetes de 500 euros y un "pendrive" que no quería soltar.

LA ANÉCDOTA: Ningún acusado ha asistido al juicio por segundo día consecutivo, lo que ha llevado al tribunal a tomar decisiones para evitarlo, tal como pidieron ayer la Fiscalía y la Abogacía del Estado.

AGENDA: El juicio seguirá el viernes con las declaraciones, como testigos, de más policías.