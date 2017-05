Jens Lekman, WhoMadeWho y The Parrots se suman al Bilbao BBK Live

Bilbao, 17 may (EFE).- Jens Lekman, WhoMadeWho y The Parrots se han sumado al cartel, ya cerrado, del festival Bilbao BBK Live, que se celebrará en Kobetamendi del 6 al 8 de julio con Depeche Mode, The Killers y Die Antwoord, entre otros, como bandas más destacadas.

Según ha informado la promotora Last Tour, Jens Lekman comenzó hace algo más de una década autoeditando algunos singles y consiguiendo premios en su Suecia natal antes de publicar su primer álbum, celebrado en la escena indie pop mundial.

Con un pop barroco, Jens Lekman llega a Bilbao con su cuarto disco, el más positivo y bailable de su carrera.

El trío pop-disco-punk WhoMadeWho, fundado en Dinamarca en 2003 y con cinco discos y varios maxis en sellos de vanguardia, se caracteriza por un abanico de influencias que abarcan psicodelia sixtie, stoner rock, post-punk y electrónica.

The Parrots son una banda de garage-rock surgida de la nueva escena de Madrid que a finales de 2016 confirmaban su proyección internacional publicando su LP debut en el sello Heavenly y que ofrecen unos directos enérgicos y desinhibidos.