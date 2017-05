El Estudiantes espera jugar en Europa la próxima temporada

Madrid, 17 may (EFE).- El presidente del Movistar Estudiantes, Fernando Galindo aseguró este miércoles que el conjunto madrileño, que terminó en un "digno" undécimo puesto la Liga Endesa, espera recibir una invitación para disputar la Liga de Campeones de la FIBA la próxima temporada y planea aceptarla.

"Hemos obtenido un puesto digno que esperamos mejorar la próxima temporada, el puesto once, que nos permitirá la próxima temporada estar en competición europea. Es bastante probable que seamos invitados por el puesto deportivo que hemos obtenido, y seguramente aceptaremos. Ya anuncio que con toda probabilidad en la temporada próxima estaremos en Europa", aseguró el presidente del Consejo de Administración Estudiantes.

El directivo del conjunto estudiantil compareció ante los medios de comunicación para valorar la temporada y aclaró que esperan ser invitados a la Liga de Campeones de la FIBA, que tuvo esta temporada su primera edición y fue ganada por un equipo español, el Iberostar Tenerife.

Galindo también destacó dentro de los "éxitos deportivos" que el Movistar Estudiantes tuvo al mejor jugador de la Liga Endesa, el máximo anotador, más valorado y el que más faltas recibió, el escolta francés Edwin Jackson; además del cuarto reboteador de la Liga, el ala-pívot croata Goran Suton; el base estadounidense Omar Cook como octavo mejor asistente y el pívot senegalés Sitapha Savané como séptimo taponador.

"El año pasado por estas fechas esto era un valle de lágrimas, llorábamos y nos lamíamos las heridas porque la temporada no fue la mejor (puestos de descenso). A pesar de que no fue la mejor temporada, cumplimos todos los compromisos que adquirimos, no movimos un solo papel en los despachos, y por accidente pudimos salir esta temporada en la primera división", añadió Galindo.

A nivel de club, el presidente del Consejo de Administración del Movistar Estudiantes dijo que el club aumentó el número de patrocinadores, con incorporaciones como la marca de tecnología HP, y mantuvo los de la temporada anterior; así como se situaron como el segundo pabellón de la Liga Endesa por asistencia, solo por detrás del Buesa Arena de Vitoria, donde juega el Baskonia.

"Somos la afición más joven del baloncesto de España con diferencia, con los abonos familiares desde los cuatro años que tienen éxito", comentó el presidente del Estudiantes, que recordó que el club madrileño tiene a 1.500 jóvenes en su cantera, de los cuales 280 son discapacitados.

Galindo recordó el éxito del conjunto femenino del Estudiantes, que ascendió esta temporada a Liga Femenina, lo que convierte al Estudiantes en el único equipo con conjuntos en la principal categoría del baloncesto masculino y femenino.

El directivo del club colegial afirmó que la situación del club con la Agencia Tributaria es "bastante mejor" ya que la deuda es "menor" y han firmado un convenio cuyo cumplimiento será "difícil" pero es su objetivo lograrlo.

"Para la temporada próxima esperamos obtener más recursos, más patrocinadores, algunas iniciativas y otras cosas que van a permitir seguir saneando las cuentas de la institución", añadió.

El presidente del club y la Fundación Estudiantes, Miguel Ángel Bufalá tomó la palabra para destacar la "identidad de cantera" del Estudiantes así como señaló como uno de los aspectos "más brillantes" el ascenso del equipo femenino a la primera categoría.

"El proyecto de cantera está en marcha y con éxito. El éxito está en la competición, en los resultados deportivos, pero hay algo más, es el comportamiento. Ahora que hay esta violencia en el deporte, lo que está pasando en el fútbol, tenemos que demostrar que nosotros no estamos en esto, estamos en esta cosa. El deporte formativo es lúdico y no ha de perder estas formas", dijo Bufalá.

El presidente del club deportivo también recordó que aunque el equipo tiene "problemas de mantenimiento económico" los están "sacando adelante" y pidió "más que nunca" apoyo para los clubes de cantera como el Estudiantes.