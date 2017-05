Alborán, Juanes y Shakira, probables duetos de "Más es más" de Alejandro Sanz

Madrid, 17 may (EFE).- Alejandro Sanz ha dado hoy el "pistoletazo de salida" al concierto "único e irrepetible" con el que el 24 de junio homenajeará el disco de mayor éxito comercial de la música en España, "Más", rodeado de amigos y colegas entre los que estarán probablemente Pablo Alborán, Juanes, David Bisbal, Malú y Shakira.

Así se desprende por sus palabras en una rueda de prensa celebrada en el recinto que acogerá este "Más es más", el estadio Vicente Calderón, y de la proyección de un videoclip en el que 17 artistas interpretan uno de sus mayores "hits" de aquel álbum, "Y, ¿si fuera ella?", en una iniciativa a favor de Save The Children.

Además de los citados, Manuel Carrasco, Antonio Carmona, Laura Pausini, Antonio Orozco, India Martínez, Jesse & Joy, Pablo López y Vanesa Martín son algunos de los músicos que, a través de avatares infantiles, prestan su voz a esta nueva versión "que subraya la importancia del niño que todos llevamos dentro".

"El tiempo pasa para todo el mundo, pero con algunas cosas no puede, como con la ilusión. Sigo intentando mover emociones, que es a lo que me dedico yo", ha señalado el músico.

Él no era ya tan niño cuando en 1997 el cuarto disco de su carrera como Alejandro Sanz (hubo un previo bajo el pseudónimo artístico de Alejandro Magno) se aupó durante 67 semanas al número 1 de la lista de ventas y despachó 2,2 millones de copias en España, más de seis millones en todo el mundo.

"Yo me veía en el Puente de la Estrella tocando con el grupo de rock con un colega", ha bromeado Sanz, que no cree en cualquier caso que toda su carrera dependa de aquel álbum mítico. "He trabajado duro durante años para ser lo que soy", ha suscrito.

Con todo, afirma seguirse sorprendiendo con algunos de los aspectos musicales de "Más", "un disco que se parió redondo tras un año entero en el estudio sin salir".

"Mi madre dejaba la comida en la puerta y solo entraban una hora a limpiar", ha recordado sobre su elaboración, de la que ha destacado sobre todo "la búsqueda" en la que se sumió.

Para celebrar aquellos hallazgos se ha planteado un escenario ideado especialmente para la ocasión bajo la perspectiva, ha destacado, de que éste debía ser "un concierto único e irrepetible, que la gente no olvidara jamás", lo que implicaba "tirar la casa por la ventana".

Entre otras cosas, ha querido juntar a sus dos bandas, la de ahora y la que tenía en la gira de 1998, incluidas algunas personas que ya ni se dedican a la música, para hacer sonar "todo el disco", algunas del posterior "El alma al aire" y duetos históricos de su carrera.

"Viendo el vídeo de 'Y, ¿si fuera ella?' se podrán imaginar quiénes podrán estar", ha dicho al respecto.

Como el disco, este "Más es más" fue noticia por batir récords, ya que todas las entradas de un recinto multitudinario como el estadio Vicente Calderón se agotaron en tan solo media hora y eso suscitó una reacción por parte de Sanz en contra de la reventa masiva de entradas.

"Siempre ha existido la reventa de calle, pero la que me preocupa es la de las grandes plataformas, que solo beneficia a sus dueños. Estamos trabajando para conseguir que la gente pueda comprar tickets a precios razonables, pagando los impuestos que hay que pagar", ha dicho Sanz sobre una alianza con todos los vértices de la industria de la música a favor de un freno legal a estas prácticas.

Para satisfacer a todos aquellos que no pudieron conseguir sus entradas, se han dispuesto accesos digitales para seguir el "show" vía "streaming".

"Hacer otro concierto sería rentable, pero no justo", ha argumentado Sanz, que tras esta actuación se encerrará para pensar en el álbum que le tomará el relevo a su última producción, "Sirope".