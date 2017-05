Willy Hernangómez: "Me gustaría ser más importante en la selección"

Madrid, 16 may (EFE).- El pívot Willy Hernangómez, de los Knicks de Nueva York, aseguró este martes en una entrevista con EFE que le gustaría ser "más importante" en la selección española, y que, aunque quiere ir al Eurobasket, espera hablar con la Federación Española para saber "qué idea" tienen sobre su papel en el equipo.

"Mi idea es ir con la selección, me encanta, me lo paso bien y hemos ganado medallas en los últimos años. Lo que sí me gustaría es saber qué idea tienen en la Federación, creo que sería importante traer un bloque joven de cara al futuro, y personalmente me gustaría ser más importante en la selección", aseguró el pívot español, que disputó esta temporada su primer curso en la NBA.

"Después de los años anteriores en la selección y este año en la NBA, quiero demostrar que quiero jugar y quiero ayudar. Quiero valorar qué idea tienen con los Knicks, tomaremos una decisión de si puedo ir o no", añadió Hernangómez sobre su participación en el próximo Eurobasket.

El campeonato europeo de selecciones se disputará del 31 de agosto al 17 de septiembre, con una primera fase de grupos que España disputará en Cluj (Rumanía) contra Croacia, República Checa, Montenegro, Rumanía y Hungría; y la fase final en Estambul (Turquía).

Para el pívot madrileño, las intenciones expresadas por sus compatriotas Pau y Marc Gasol de participar en el campeonato europeo no afectarían a su opción, ya que los tres postes podrían complementarse.

"Creo que para la selección sería bueno que jugáramos los tres juntos. Ellos vienen de jugar muchos años en la NBA, yo soy joven, creo que los tres podríamos hacerlo bien. Veremos cuando salga la lista", declaró Willy.

El mayor de los Hernangómez, después de terminar la temporada NBA con la no clasificación de los New York Knicks para los 'playoff', pasará este verano en España mejorando sus características físicas y su tiro.