Txus Vidorreta , mejor entrenador de la Liga

Madrid, 16 may (EFE).- Txus Vidorreta, técnico del Iberostar Tenerife, ha sido designado por la Asociación Española de Entrenadores de Baloncesto (AEEB) como el mejor de la temporada regular.

Esta temporada el proceso de elección ha tenido en cuenta los resultados y las votaciones de otros técnicos y miembros del Comité de la Asociación. El bilbaíno obtiene este reconocimiento en el curso de una campaña histórica para el Iberostar Tenerife, que ha finalizado la fase regular con 22 victorias, récord del club en la competición.

"Es un motivo de satisfacción; uno más dentro de una temporada espectacular que estamos viviendo con el Iberostar Tenerife", valoró Vidorreta.

"Habíamos tenido premios colectivos, como la clasificación para la Copa del Rey, la clasificación para el playoff y el título de la Basketball Champions League; ahora me toca este reconocimiento que me llena de orgullo. Es un reconocimiento de la propia AEEB y en el que este año, por primera vez, hemos votado los entrenadores que estamos en la Liga Endesa", dijo.

"Es un premio que me llega después de muchas temporadas en la Liga Endesa y que quiero compartir evidentemente con todo mi equipo técnico, especialmente Marco Justo, Nacho Yáñez y Xisco Sanz; con todo el club y la afición, porque de la mano es como hemos conseguido estos grandísimos resultados; y no podía ser menos, con mis jugadores, porque ellos son los que anotan los puntos y sin ellos no es posible obtener galardones como este", finalizó Txus Vidorreta.