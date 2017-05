La ATP probará nuevas reglas en el Masters Sub-21 de Milán

Madrid, 16 may (EFE).- La ATP ha informado este martes de que probará una serie de novedades reglamentarias con motivo de la primera edición del Masters Sub-21, que se jugará del 7 al 11 del próximo noviembre en Milán.

Así, cada partido de dicho torneo se jugará al mejor de cinco sets, pero cada uno de los cuales será al mejor de cuatro juegos y con desempate ('tiebreak') con el 3-3.

En el 'iguales' (deuce) bastará con ganar un punto más para hacerse con el juego, y no hará falta tener ventaja.

Asimismo, no habrá 'let' en el saque; es decir, si la bola toca la red y entra en el cuadro apto de recepción, continuará el punto y no se repetirá el servicio.

Otra novedad afectará al calentamiento previo a cada partido, que será de exactamente cinco minutos desde que el segundo jugador salte a la pista.

Habrá un reloj que garantizará que se cumpla estrictamente la regla de los 25 segundos entre punto y punto, la pausa entre sets, el tiempo de asistencia médica y la cuenta atrás de cinco minutos para el comienzo del primer punto de cada manga.

En cuanto a las pausas para que un jugador reciba asistencia médica, habrá un límite de una sola por jugador y partido.

En el Masters Sub-21 jugadores y entrenadores podrán comunicarse en determinados momentos (aún por precisar) del partido. Sin embargo, no estará autorizada la presencia de los técnicos en la pista.

Asimismo, los espectadores tendrán libertad para moverse por las gradas y entrar y salir de las mismas durante los partidos, salvo en las zonas de los fondos.