Popular admite interés de varias entidades, pero sin ninguna propuesta firme

Madrid, 16 may (EFECOM).- El Banco Popular ha admitido hoy que varias entidades han mostrado su interés en explorar una posible fusión con el banco, que no obstante, ha asegurado que "hasta el momento" no ha recibido ninguna propuesta concreta firme, ni ha adoptado ninguna decisión definitiva sobre su futuro.

En un comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), el Popular se ha referido a las distintas alternativas para su futuro que su presidente, Emilio Saracho, expuso ante los accionistas el pasado 10 de abril, entre las que citó una ampliación de capital o "una combinación de negocios" -es decir, una fusión-.

"Diversas entidades se han manifestado interesadas en explorar una posible operación de esta naturaleza con Banco Popular", que ha explicado que ha realizado un primer intercambio de información con ellas, y "se ha solicitado una muestra de interés preliminar para hoy, para, en su caso, continuar analizando una posible operación".

"La información que se derive de estas indicaciones no tendría carácter vinculante pero permitiría a Banco Popular continuar avanzando en el análisis de sus opciones", ha añadido la entidad.

El Banco ha precisado que sigue desarrollando sus planes, negociando la venta de activos no estratégicos, preparando el reforzamiento de su capital y de los recursos propios, y haciendo prospección de posibles combinaciones de negocios con otras entidades.