Patxi López: en el debate hubo dos candidatos anclados en buscar culpables

Madrid, 16 may (EFE).- El candidato a liderar el PSOE Patxi López ha asegurado que no sabe si ganó o no el debate de ayer con Pedro Sánchez y Susana Díaz pero lo que sí se evidenció es que hubo dos candidatos "anclados en ver quien era el culpable de lo mal que lo habíamos hecho en el pasado".

En una entrevista en Onda Cero, López ha explicado que él intentó no estar en esa "melancolía permanente" de lo que se hizo mal y, por contra, poner sobre la mesa qué medidas se adoptan y qué se puede corregir.

El exlehendakari ha insistido en el voto útil que "salve" al PSOE porque el partido está en una situación "muy delicada" y, lo primero que hay que hacer es reconocerlo.

López ha reiterado que hay partidos socialistas con la misma tradición que el PSOE que han desaparecido y tenían los mismos problemas: falta de claridad en las ideas y de definición en el proyecto para ser la alternativa pero, sobre todo, "una división brutal".

"O somos capaces de resolver estas cuestiones y hacerlo bien, o pasamos a la irrelevancia" ha dicho.

López ha subrayado que el día 21 lo que está en juego no es sólo el nombre del secretario general, "está en juego qué vamos a hacer de verdad en este partido".

Respecto a la abstención al presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, López ha opinado que sigue pensando que "no fue una buena idea" y ha comentado que, en definitiva, lo que hizo el PSOE fue "hacer los deberes" a Rajoy.

En su opinión, hoy se demuestra que "si Rajoy hubiera hecho los deberes hubiera conseguido una mayoría para gobernar sin esa posición del PSOE, que nos debilitó y socialmente nos desdibujó".

Además y en su opinión, "dentro de la militancia fue un detonante más del malestar que ya existía".