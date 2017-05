Paolo Sorrentino dirigirá nueva serie "The New Pope", tras "The Young Pope"

Barcelona, 16 may (EFE).- El director Paolo Sorrentino iniciará a finales del próximo año en Italia la producción de la nueva serie "The New Pope", después de la exitosa "The Young Pope", que contaba con el actor Jude Law de protagonista y en la que participaba el español Javier Cámara, según ha informado hoy Mediapro.

Será una producción conjunta de SKY y HBO, producida por Lorenzo Mieli y Mario Gianani para WILDSIDE, y coproducida por Mediapro.

El cineasta italiano está trabajando en el guion junto a Umberto Contarello, ambientado en el mundo del papado contemporáneo.

Pronto se iniciará la selección para el papel del nuevo Papa y para otros papeles adicionales.

La primera serie dirigida por Paolo Sorrentino sobre un papa la integraban diez capítulos de una hora cada uno y contaba la historia ficticia de Lenny Belardo, Pío XIII, el primer papa estadounidense de la historia, cuya elección era el resultado de una estrategia "mediática" del colegio cardenalicio.