Nocioni: "Los favoritos somos nosotros"

Madrid, 16 may (EFE).- Andrés 'Chapu' Nocioni, jugador argentino del Real Madrid, no dudó en constatar que será su "última Final Four" y que será "un momento muy emotivo y lindo", resaltando que el favorito es el Real Madrid.

"Parece ser que la prensa europea y la turca cataloga al Fenerbahce como favoritos, pero nosotros sabemos muy bien que los favoritos somos nosotros. Somos los primeros en la Liga regular, así es que tenemos la presión y la responsabilidad de ser los favoritos, después que juguemos en el país del Fenerbahce no quiere decir que ellos lo sean. Nuestros resultados y juego en la fase regular dan miedo a cualquier equipo", dijo Nocioni

Para el jugador argentino el jugar contra Fenerbahce es sólo un hecho.

"El rival no tendría que importar tanto. Es una Final Four y cualquier equipo que se nos hubiera cruzado por el camino hubiera sido muy complicado, dado el contexto. Todos son equipos muy competitivos, que están a la misma altura que el Real Madrid, pero por eso es la emoción de este torneo. Son los cuatro mejores equipos de Europa", comentó.

El ala-pívot habló de que rival espera encontrarse el próximo viernes.

"Vamos a ver a un Fenerbahce muy agresivo por ser local. Me imagino que ellos estarán con mucha motivación por tener a su público y jugar en su país, pero creo que esto también puede jugar en su contra por la tensión de sentirse candidatos. Nosotros tenemos que ir jugar como sabemos. Me imagino un partido cerrado en donde ellos se dejarán todo para intentar sacarnos de la cancha", apuntó Nocioni.

El ambiente puede ser importante y no todos los jugadores lo asimilan igual.

"Hay jugadores que les gusta jugar de visitante y con ambientes adversos y otros que se sienten más cómodos ante su afición. En mi caso, siempre me gustó jugar con ambientes así. Es lindo, es una experiencia muy bonita. Son cosas que extrañaré", afirmó.

"Esto no se entrena. Cada uno crea sus propios fantasmas o trata de no crearlos, pero eso es muy personal. No se entrena jugar ante 20.000 personas y con la tensión que crea intentar ser campeón de Europa. Eso te lo dan los años, la experiencia y la personalidad de cada uno. Va a ser una guerra y hay que estar preparado", siguió el 'Chapu'.

El Fenerbahce eliminó al Madrid en el playoff de cuartos de la temporada pasada.

"No pensamos en revancha, son diferentes situaciones. No estamos mirando que el rival sea el Fenerbahce, que obviamente lo es, pero podía haber sido el CSKA o el Olympiacos. En esos casos igualmente íbamos a estar motivados. Lo más importante de esto es disfrutar porque uno nunca sabe cuando pueden volver estos partidos", finalizó Andrés Nocioni.