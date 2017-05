Moscú ridiculiza informaciones de que Trump entregó información a rusos

Moscú, 16 may (EFE).- Moscú rechazó hoy y ridiculizó las informaciones acerca de que el presidente de EEUU, Donald Trump, habría compartido información secreta con altos funcionarios rusos, entre ellos el ministro de Exteriores, Serguéi Lavrov, tal como aseguró ayer The Washington Post.

La portavoz del Ministerio ruso de Exteriores, María Zajárova, recomendó hoy no leer periódicos de EEUU alegando que "esto ya no es solo perjudicial, sino también peligroso".

"Chicos, ¿Otra vez leyendo los periódicos estadounidenses?. No hay que leerlos. Se pueden utilizar para otra cosa, pero no hay que leerlos. En los últimos tiempos esto no solo es perjudicial, sino también peligroso", escribió Zajárova en su página de Facebook, en respuesta a preguntas de periodistas rusos.

La portavoz calificó de "falso" el hecho de que Trump hubiera compartido con Lavrov algún tipo de información sensible.

Y también dijo que ella misma, el 11 de mayo, después de la reunión que mantuvieron en el Despacho Oval Trump y Lavrov, advirtió de que los medios de comunicación estadounidenses anunciarían, un par de días después, alguna supuesta "noticia bomba".

Hoy el principal asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, el teniente general H.R. McMaster, reiteró, como ya dijo el lunes, que es "falso" el artículo de The Washington Post, confirmado después por otros medios, acerca de que Trump compartió información secreta con Lavrov.

Según el rotativo, Trump proporcionó la semana pasada en su reunión con el ministro de Exteriores ruso, información relacionada con la posibilidad de que el grupo yihadista Estado Islámico (EI) utilice ordenadores portátiles para cometer algún tipo de ataque terrorista en vuelos comerciales.