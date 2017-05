Margallo no iría a acto de Puigdemont en Madrid porque "eleva la temperatura"

Barcelona, 16 may (EFE).- El exministro de Asuntos Exteriores José Manuel García-Margallo no iría, si siguiese en el Gobierno, a la conferencia del 22 de mayo en Madrid del presidente catalán, Carles Puigdemont, porque es un acto que contribuirá a "elevar la temperatura" en el pulso entre la Generalitat y el Estado.

En la presentación en Barcelona del libro "Cabòries des d'una galàxia ben llunyana" (Preocupaciones desde una galaxia bien lejana), del diputado de Junts pel Sí en el Parlament Germà Bel, García-Margallo ha alegado que en la actual situación "todo lo que sea elevar la temperatura no es bueno", porque hay que "proceder a un desarme verbal".

Y a su juicio la conferencia de Puigdemont en Madrid, en la que prevé exponer su última oferta al Estado para acordar un referéndum sobre la independencia de Cataluña, "no contribuye a rebajar la temperatura".

"Si yo fuese ministro, no asistiría", ha asegurado García-Margallo, que ha vuelto a reiterar la tesis que defiende en el libro que publicará en septiembre, según la cual habría que emprender una reforma constitucional para facilitar un mejor encaje de Cataluña en España, que pasara por inversión en infraestructuras, reconocimiento lingüístico y cambio del sistema de financiación.

El exministro es partidario de aprobar una ley oficial de lenguas que dé un "estatus especial" a las lenguas cooficiales como el catalán, un "reconocimiento de un estatus al catalán en todo el resto del sistema educativo español",

Se trataría, ha ahondado, de un "reconocimiento simbólico de la importancia del catalán, que es tan español como el castellano".

García-Margallo se ha ratificado en que el Estado debe impedir la celebración de un referéndum sobre la independencia de Cataluña, ya que "la misión de cualquier gobierno es cumplir y hacer cumplir las leyes", y "un acto ilegal como un referéndum de secesión" a su juicio "no se puede celebrar", si bien "no es un problema que se resuelva sólo aplicando la ley", sino que hay que hacer "política".

Durante la charla, en la librería Laie de Barcelona, el exministro ha polemizado con Bel sobre la viabilidad o no de una declaración unilateral de independencia.

En su libro, Bel se dedica a rebatir una afirmación del exministro de 2014 en la que auguró que una Cataluña independiente "se condenaría a vagar por el espacio sin reconocimiento".

García-Margallo, partidario del "diálogo y el pacto", ha asegurado que no se "arrepiente" de esta metáfora, que pretendía alertar de que Cataluña independiente carecería del reconocimiento internacional al que aspiran los soberanistas, porque partiría de una decisión "inconstitucional".

El exministro ha dicho no sentirse "nacionalista", pero sí "patriota", y ha opinado que "no sería una buena idea" reconocer a Cataluña como nación cultural o lingüística en la Constitución, porque eso abriría un complicado debate sobre la definición y las implicaciones de este concepto.

Por su parte, Bel ha señalado que el conflicto territorial "no tiene remedio" porque no considera posible cambiar España para que se reconozca como un Estado con "diferentes naciones" en su seno, ya que los "nacionalistas españoles" preferirían una "amputación" de una parte de su territorio antes que la "metástasis" que implicaría "el reconocimiento de las soberanías internas".

"Los nacionalistas españoles han usado el Estado para construir una nación, pero no han tenido tanto éxito como los franceses", ha afirmado Bel, que ha subrayado que "no hay ningún artículo en el ordenamiento jurídico internacional que prohíba la secesión", y ha ironizado: "Si he de navegar por el espacio estelar necesito un instrumento, un Estado".