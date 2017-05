Madre de un niño dependiente recoge 90.000 firmas por amenaza de desahucio

Leganés, 16 may (EFE).- La madre de un niño de ocho años con parálisis cerebral, trastorno del espectro autista, hiperactividad, cifosis lumbar y diplegia en las piernas ha entregado hoy al Ayuntamiento de Leganés 90.000 firmas recogidas a través de change.org en las que solicita al Consistorio un alquiler social.

Según ha explicado a Efe la madre, Mónica Carrasco, su situación es "caótica y dramática" puesto que el 15 de junio está previsto el desahucio de la casa en la que actualmente viven ambos.

Carrasco ha indicado que desde el Ayuntamiento se le ha ofrecido que ella consiga un piso de alquiler del que el Gobierno municipal pagaría la primera mensualidad, algo que considera inviable puesto que no tiene "nómina ni avales" para conseguirlo y, además, tras el primer mes "estaría igual".

La situación de su hijo, Ángel, la obliga, según ha transmitido la plataforma Change.org, a destinar la mayoría de su tiempo en atanderle, por lo que no puede "trabajar en un horario normal que le permita costearse un alquiler".

Carrasco pretendía entregar hoy las firmas a la concejal de Servicios Sociales, Virginia Jiménez (PSOE), algo que no ha conseguido, por lo que finalmente las ha dejado en la recepción del Ayuntamiento, tras lo que ha asegurado sentirse "totalmente abandonada por las instituciones de Leganés".

Carrasco ha pedido al alcalde, Santiago Llorente, que "tenga la humanidad de dar una vivienda a las personas que están en situación de exclusión y se ponga las gafas de la realidad, porque no esta mirando lo que pasa en este pueblo, no lo quiere afrontar, ni quiere ayudar".

Por su parte, fuentes del Gobierno municipal consultadas por Efe han indicado que el Ayuntamiento de Leganés y su Empresa Municipal del Suelo (Emsule) no disponen de vivienda social y que Carrasco ha sido atendida por Servicios Sociales "en más de veinte ocasiones" tanto de forma presencial como telefónica.

Estas mismas fuentes han reconocido la oferta de pagarle la fianza y un mes de alquiler de una vivienda y han manifestado que "se la está atendiendo y se está trabajando para encontrar una solución".

Además, desde el Ayuntamiento se ha indicado que el Ivima ha ofrecido a Carrasco dos viviendas a las que esta ha renunciado, una de ellas situada en la avenida de la Peseta de Carabanchel, cercana al municipio.

Carrasco ha negado esta afirmación y ha asegurado que ha solicitado al Ivima un informe para demostrarlo puesto que, si bien reconoce que el Ivima le ofreció una casa, esta no estaba en Carabanchel y que los médicos de su hijo han desaconsejado "cualquier cambio en su rutina".

Esto "le perjudicaría mucho y sería un paso atrás en su enfermedad", según Carrasco, quien ha indicado que, según "un estudio de las asociaciones de vecinos" Emsule e Ivima disponen en Leganés de "150 viviendas vacías, pero quieren venderlas y no dedicarlas a alquileres sociales".

Desde el Ayuntamiento de Leganés se ha indicado que las viviendas vacías de la Empresa Municipal del Suelo están, efectivamente, destinadas a venta o alquiler y que, por tanto, no pueden destinarse a situaciones de este tipo.

Estas mismas fuentes han explicado que el Consistorio está "negociando con Ivima" para buscar una solución.

Carrasco ha asegurado que está "a punto de enfermar" y que no dispone de "plan B para el 15 de junio" por lo que, si no consigue una vivienda social tendrá que "dormir en la calle" porque no tiene "ningún sitio donde ir".