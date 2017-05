El líder de Podemos en Baleares no optará a reelección por división interna

Palma, 16 may (EFE).- El secretario general de Podemos en Baleares, Alberto Jarabo, ha anunciado hoy que no se presentará a la reelección de la secretaría general tras las discrepancias internas surgidas en el partido por su gestión y tras la posibilidad de que la número dos, Laura Camargo, se postule.

Jarabo ha anunciado su decisión en los pasillos del Parlament, donde ha apostado por la unidad de Podemos en Baleares y ha lamentado la imagen de "división" que se está transmitiendo.

El diputado autonómico se ha mostrado dispuesto a pasar a ser "número dos" del partido y ha informado de que en el Consejo de Coordinación confirmó ayer que hay varias candidaturas, por lo que el congreso autonómico se celebrará tras el verano.

En opinión del líder de Podemos, lo ocurrido dentro de su partido "son hechos desagradables" que han provocado "fracturas", al tiempo que defendido que Camargo y él hacen "un buen tándem que se tiene que consolidar en el futuro".

Para Jarabo, "la división que se ha visibilizado no es beneficiosa" para los intereses del partido que se debe a los más de 111.000 votos que obtuvo en las últimas elecciones autonómicas.

Además, Jarabo ha negado presiones desde la dirección de Madrid para dar un paso hacia atrás. "Todo lo contrario", ha indicado, a la vez que ha insistido en que tiene la responsabilidad de "mantener la cohesión" del partido.

Por su parte, la número dos y portavoz de Podemos en el Parlament, Laura Camargo, se ha mostrado sorprendida ante el anuncio de Jarabo, al que ha acusado de "improvisación", mientras que ha pedido "templar los nervios" para no perjudicar al partido.

"No voy a lanzarme a la piscina si no hay agua", ha dicho Camargo, que la pasada semana ya dijo que no optaría a la secretaría general si no disponía del apoyo suficiente.

"Yo no tengo manías", ha asegurado la portavoz parlamentaria respecto a la posibilidad de formar parte junto a Jarabo de la próxima dirección del partido, aunque ninguno de los dos lo lidere.

La número dos ha acusado a la actual dirección de "improvisación" constante y ha abogado por calmar las aguas, con el fin de acabar con este "caos" que vive actualmente la formación en las islas.

El grupo de militantes de Podemos reunidos en el Manifiesto de Sineu ha vuelto a solicitar hoy la dimisión de Jarabo y Camargo.

"Jarabo ha utilizado los medios de Podemos a su antojo y beneficio", afirman estos militantes, que consideran que Camargo "ha tomado parte de las malas prácticas de la dirección y ha consentido sus actuaciones antidemocráticas y oscurantistas".