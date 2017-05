Laso:"En las finales no eliges con quién juegas, sólo hay que intentar ganar"

Madrid, 16 may (EFE).- Pablo Laso, entrenador del Real Madrid, se mostró optimista de cara a la Final a Cuatro de la Euroliga en Estambul y resaltó que "en las finales no eliges con quien juegas", en referencia al Fenerbahce su primer rival, y que "sólo hay que intentar ganarlas".

"Estamos en Final Four y por tanto todo indica que el trabajo ha sido muy bueno. Si en el verano cuando estaba en la playa me dicen que iba a ser campeón de la Liga regular, de la Euroliga y de la Liga Endesa, y campeón de la Copa del Rey, hubiera firmado. Esto me da la tranquilidad de que el equipo ha hecho las cosas muy bien", dijo Laso.

El entrenador descartó problemas físicos, salvo "las cosas habituales a estas alturas de la temporada" y habló del Fenerbahce y del ambiente adverso que se encontrará el equipo.

"Hubiera firmado cualquier rival. El ambiente da igual, es una final. En las finales no eliges con quien juegas, llegas y luego hay que intentar ganarlas", subrayó.

No ganar puede ser interpretado como un fracaso por parte de muchos.

"No nos da vértigo jugarnos gran parte del éxito a un partido. Al contrario estamos ilusionados. Hemos pasado por otros partidos importantes, a lo largo de la temporada, que nos han permitido llegar hasta aquí. La Final Four me transmite ilusión, no vértigo", reconoció Laso.

Fenerbahce, en cualquier caso, va a ser un rival más que complicado.

"Contra Fenerbahce es difícil prever algo porque tiene muchas armas, tiene un gran juego exterior, jugadores de 'pick and roll', con bote, muy agresivos como Sloukas, Bogdanovic y Dixon con mucha amenaza de tres puntos. Luego tiene un juego medio con Kalinic, Datome, Nunnally y Antic que se mueven en posición de 3-4 y tienen un buen tiro exterior, pueden ir al poste, rebotean, son buenos defensores y luego, por supuesto, dos pívots muy dominantes como son Udoh y Vesely", comentó pasando revista al rival.

"Es un equipo muy completo que ha subido mucho sus números en el playoff contra el Panathinaikos, lo que habla muy bien de ellos", añadió.

Obradovic, ganador de ocho títulos de la Euroliga como entrenador, fue también técnico de Laso.

"He tenido la suerte de tener grandes entrenadores, de algunos aprendí qué hacer y de otros lo que no debo hacer. Zeljko fue un cambio, fue otra visión de baloncesto de altísimo nivel. Con Alberto Herreros y Alberto Angulo todavía nos seguimos contando anécdotas. Es una persona que transmite mucho. Sabe llegar muy bien al jugador en momentos importantes, algo que siempre he admirado de él", indicó.

Para el partido ante el Fenerbahce, el entrenador del Real Madrid tendrá que excluir a dos jugadores.

"Todos son conscientes de que estamos en una final, pero estoy tranquilo porque se que están todos muy concentrados y metidos. Me jode dejar a alguien fuera, pero ellos saben que todos son importantes", apuntó.

Elegir un jugador de la plantilla del Fenerbahce plagada de estrellas es complicado pero el pívot Ekpe Udoh puede ser uno de ellos.

"De Udoh queda la imagen del año pasado, cuando nos eliminaron en el playoff, en el que fue muy dominante. Pero Kalinic es importante para ellos por el balance defensivo-ofensivo. Luego está Vesely, que también es muy dominante", comentó.

Laso dijo no ser favorito, porque los cuatro equipos lo eran.

"Estoy orgulloso del camino que hemos hecho, pero me encanta ganar y quiero ganar. El éxito no solo pasa por ganar o perder, pero entiendo que mucha gente piense que el ganador triunfa y los otros tres equipos fracasan. Para mi no hay favoritos en la Final Four. No me considero favorito, pero tampoco inferior a nadie", finalizó Pablo Laso.