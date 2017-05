Inauguran muestra sobre los 50 años de Plácido Domingo en la Ópera de Viena

Viena, 16 may (EFE).- El Museo del Teatro de Viena inauguró hoy "Tenorissimo", una muestra multimedia para rendir homenaje al 50 aniversario que se cumple esta semana del debut del legendario cantante de ópera español Plácido Domingo en la Ópera de Viena.

En declaraciones a Efe, Domingo destacó su alegría y satisfacción por este medio centenario de actuaciones en Viena, una ciudad considerada como la 'capital mundial' de la música.

"Imagínese lo que son 50 años y en un teatro tan representativo. Para todos los cantantes de ópera es uno de los teatros más importantes del mundo", dijo.

"He tenido una carrera llena de satisfacciones. Cantar ahora con algunos jóvenes que han sido vencedores de mi concurso, que es lo que me da más satisfacción, me emociona mucho", agregó Domingo, quien en 1993 lanzó el certamen "Operalia" para jóvenes talentos.

Lo inaugurado hoy es solo la primera parte de una exposición más amplia que se completa a partir de mañana con una segunda muestra en la Ópera de Viena, donde Domingo debutó el 19 de mayo de 1967, con solo 26 años de edad, en "Don Carlos", de Giuseppe Verdi.

El director de la Ópera de Viena, Dominque Meyer, señaló hoy ante cientos de seguidores del mítico cantante que "los artistas son los embajadores de la belleza".

"No conozco ningún cantante que tenga tanta energía como Plácido Domingo", aseguró el director francés de la ópera vienesa.

En un inusual resumen estadístico, Meyer destacó que en sus 50 años en Viena, Domingo participó como cantante o director en 253 funciones, de ellas 13 estrenos, ante unos 500.000 espectadores y con 85 horas de aplausos.

Un emocionado Domingo habló ante sus seguidores de una "relación de amor" con Viena y su público.

El cantante dijo que ama andar por las calles de Viena, porque "en cada esquina se encuentra la historia de la música".

En cuanto al exigente público vienés, Domingo destacó que siempre "recibió tanto" cariño. "El amor que se me ha mostrado aquí siempre lo he sentido como gran aliento", concluyó el cantante.

La muestra contiene trajes usados por el cantante de 76 años de edad en diferentes óperas, decenas de fotografías de los últimos 50 años y un vídeo con las mejores escenas de Domingo en la Ópera de Viena.