Iglesias niega discrepancias sobre la presentación de la moción de censura

Madrid, 16 may (EFE).- El líder de Podemos, Pablo Iglesias, ha evitado concretar qué día registrarán la moción de censura anunciada contra Mariano Rajoy, se ha limitado a señalar que lo anunciarán cuando "toque" y que el no anunciar la fecha no se debe a que haya discrepancias en el partido porque hay un "planteamiento unánime".

De esta forma, Iglesias ha negado diferencias dentro de Podemos sobre si la moción de censura debe presentarse antes o después de las primarias del PSOE y no ha desmentido que su deseo sea que se debata en mayo, aunque la convocatoria del debate dependerá de la presidenta del Congreso, Ana Pastor.

Iglesias ha destacado que el debate de la moción les "parece urgente" y que la presentarán pronto aunque ahora "no toca" confirmar la fecha.

El líder de Podemos, que ha defendido junto a un grupo de jornaleros y el diputado Diego Cañamero la iniciativa sobre renta agraria que se debate hoy en el pleno, se ha felicitado por el resultado de la consulta a los inscritos de Podemos sobre la moción de censura.

Una consulta en la que sólo han participado 87.674 personas de los más de 487.000 inscritos en Podemos (un 18 por ciento), aunque Iglesias ha puesto el acento en el apoyo a la iniciativa (más de un 97 por ciento) de los militantes de la formación morada.

Esos resultados confirman para el líder de Podemos que hay un "planteamiento unánime" sobre la necesidad de presentar la moción de censura a Rajoy, en un momento en el que el PP "está parasitando las instituciones" y gobierna en España "el partido más corrupto de Europa".

Por eso, aunque apoyarán hoy la reprobación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, planteada por el PSOE, el secretario general de Podemos insiste en que las reprobaciones y peticiones de comparecencias ya no son suficientes.

El diputado de Unidos Podemos, Diego Cañamero, por su parte, ha llamado a participar el sábado 20 en la movilización social convocada por la formación morada en la Puerta del Sol de Madrid en defensa de la moción de censura y en las marchas de la dignidad del 27 de mayo.